Eventualmente, ouvimos o questionamento se quem teve o Bolsa Família cancelado no passado pode receber novamente. A resposta mais plausível para essa pergunta é: depende. Alguns critérios devem ser considerados e devemos ter em mente que cada caso é único.

Ao longo desse texto, vamos explicar isso com mais detalhes. Confira.

Quem teve o Bolsa Família CANCELADO no passado, pode receber novamente?

Como mencionamos acima, a resposta para essa pergunta depende de uma série de fatores. Primeiro, é preciso entender o motivo pelo qual aconteceu o cancelamento do benefício.

Por exemplo, se porventura a sua renda familiar por pessoa ultrapassou o limite do programa e esse foi o motivo do cancelamento, mas agora vocês estão com uma renda menor e dentro do limite, é possível receber novamente sem problema algum.

Afinal de contas, o objetivo do programa é garantir que as famílias em situação de vulnerabilidade possam ter acesso aos subsídios necessários para viver com dignidade.

Isso quer dizer que não importa se você está precisando apenas agora, ou se sempre precisou desse tipo de auxílio. As regras do programa estão associadas com a situação presente do cidadão.

Por isso, inclusive, que mesmo pessoas que tem um imóvel ou um carro, por exemplo, podem receber o benefício. O foco não é o desenvolvimento financeiro do passado, mas as questões financeiras e de qualidade de vida vividas no presente.

Porém, apesar de ser possível receber novamente nesse cenário, existem situações que não é bem assim, como veremos no tópico a seguir.



Você também pode gostar:

Quando não é possível receber novamente?

Antes de qualquer coisa, devemos ter em mente uma premissa importante: o programa Bolsa Família tem regras bastante específicas. Essas regras estão associadas a fatores como:

Aspectos relacionados à saúde da família, como a garantia de manter a caderneta de vacinação em dia;

Aspectos relacionados à frequência escolar de crianças e adolescentes;

E, claro, aspectos relacionados à renda familiar.

Todos esses pontos vão garantir que uma família esteja dentro dos requisitos do programa, ou não. E quando essa família não estiver dentro desses requisitos, automaticamente acontecerá o cancelamento do benefício.

Portanto, se porventura você foi cancelado do programa por não cumprir alguma regra que, ainda hoje, não é cumprida, não haverá possibilidade de receber novamente.

A única forma de ser poder receber o benefício novamente, mesmo tendo ele cancelado no passado, é atender novamente às regras do programa.

Se algum requisito ainda não está regularizado no seu cadastro, é necessário regularizar primeiro. Caso não haja como regularizar, infelizmente não há nada que seja feito.

Em contrapartida, se é possível regularizar, por exemplo, atualizando o seu cadastro, então é só procurar o CRAS mais próximo de sua casa para garantir que os seus dados estejam corretos.

A partir disso, será possível ser incluído mais uma vez no programa, recebendo não somente o valor base de R$ 600, como todos os pagamentos extras que estiverem alinhados ao seu perfil de configuração familiar.

Portanto, se a sua dúvida era quem teve o Bolsa Família cancelado no passado, pode receber novamente, saiba que, sim, em muitos casos é possível sim.