Quer bloquear seu cartão? Veja como

O Nubank revolucionou o mercado financeiro com seus serviços inovadores e descomplicados. Um dos principais benefícios oferecidos aos clientes é a facilidade de bloquear o cartão em casos de perda, roubo ou suspeita de fraude.

Neste artigo, vamos explorar em detalhes como bloquear o cartão Nubank pelo aplicativo e entender as situações em que o bloqueio também pode ser realizado pelo próprio Nubank.

Como Bloquear o Cartão Nubank pelo Aplicativo

O Nubank torna o processo de bloqueio do cartão rápido e simples através do seu aplicativo. Tanto o cartão físico quanto o cartão virtual podem ser bloqueados em poucos passos. Veja como fazer:

Bloquear o Cartão Físico

Abra o aplicativo do Nubank em seu dispositivo móvel. Acesse a seção “Meus cartões”. Selecione o cartão físico que deseja bloquear. Insira sua senha de 4 dígitos para confirmar sua identidade. Toque na opção “Bloquear” e, em seguida, confirme o bloqueio digitando novamente sua senha de 4 dígitos.

Pronto! Seu cartão físico estará bloqueado e não poderá ser utilizado até que você decida desbloqueá-lo.

Bloquear o Cartão Virtual

Abra o aplicativo do Nubank em seu dispositivo móvel. Acesse a seção “Meus cartões”. Selecione o cartão virtual que deseja bloquear. Insira sua senha de 4 dígitos para confirmar sua identidade. Toque na opção “Bloquear” e, em seguida, confirme o bloqueio digitando novamente sua senha de 4 dígitos.



Você também pode gostar:

Dessa forma, seu cartão virtual estará bloqueado e não poderá ser utilizado em transações online.

Situações em que o Nubank Pode Bloquear Seu Cartão

Além da possibilidade de bloquear voluntariamente o seu cartão pelo aplicativo, o Nubank também pode bloqueá-lo em determinadas situações para garantir a segurança dos clientes. Veja algumas dessas situações:

Transações de Risco

O Nubank conta com um sistema de Defesas Inteligentes que identifica transações suspeitas ou de alto risco. Por exemplo, se houver uma tentativa de compra em um site suspeito ou com um valor muito acima do padrão de gastos do cliente, o Nubank pode bloquear o cartão como medida de segurança.

Quando isso acontece, uma tela será exibida no aplicativo solicitando a confirmação das últimas compras. Se você reconhecer as transações, basta selecionar a opção correspondente e o cartão será desbloqueado imediatamente.

Caso não reconheça as transações, você será direcionado para o atendimento ao cliente para investigação e resolução do problema.

Bloqueio Judicial

Em casos de dívidas não pagas, pode ocorrer o bloqueio judicial do cartão Nubank. Esse processo ocorre quando há uma determinação judicial para bloquear os bens e valores existentes na conta bancária do cliente até que a dívida seja quitada ou as pendências com a justiça sejam resolvidas.

Antes de realizar o bloqueio, o Nubank notificará o cliente sobre a situação e dará a oportunidade de resolver a inadimplência. Caso não seja resolvida, os bens e valores do cliente poderão ser penhorados para abater a dívida.

É importante ressaltar que o bloqueio judicial não ocorre sem uma notificação prévia e todas as informações necessárias serão fornecidas pelo Nubank, incluindo o número do processo, valores bloqueados e instruções para regularização e desbloqueio.

Como Desbloquear o Cartão Nubank

Se você bloqueou voluntariamente o seu cartão pelo aplicativo e deseja desbloqueá-lo, basta seguir os mesmos passos descritos anteriormente e, em vez de selecionar a opção “Bloquear”, escolher a opção “Desbloquear”. Digite sua senha de 4 dígitos para confirmar o desbloqueio e pronto! Seu cartão estará disponível para uso novamente.

Caso o bloqueio tenha sido realizado pelo Nubank devido a transações suspeitas, você deverá entrar em contato com o atendimento ao cliente para resolver a situação e ter o seu cartão desbloqueado.

Ademais, bloquear o cartão Nubank é uma medida importante para garantir a segurança dos seus dados e evitar possíveis fraudes. O processo de bloqueio pelo aplicativo é rápido e simples, permitindo que você tenha controle total sobre o seu cartão.

Além disso, o Nubank também pode bloquear o seu cartão em determinadas situações para proteger os clientes. Lembre-se de sempre manter suas informações pessoais e financeiras em segurança e utilizar os recursos oferecidos pelo Nubank para facilitar a gestão das suas finanças.

Se você tiver alguma dúvida ou problema relacionado ao bloqueio do seu cartão Nubank, entre em contato com o atendimento ao cliente, que estará pronto para ajudá-lo.