Quer trabalhar com Inteligência Artificial? Saiba como

Inteligência Artificial (IA) está desempenhando um papel fundamental nessa transformação, criando novas oportunidades e impulsionando a evolução das profissões tradicionais em todos os setores. Embora muitas pessoas possam ver a IA de forma negativa, é importante compreender que essa tecnologia está criando mais empregos do que destruindo. A tecnologia está moldando o futuro do trabalho de maneiras inimagináveis. A(IA) está desempenhando um papel fundamental nessa transformação, criando novas oportunidades e impulsionando a evolução das profissões tradicionais em todos os setores.

De acordo com estudos do Fórum Econômico Mundial, até 2025, a automação do trabalho deslocará cerca de 85 milhões de empregos, mas, ao mesmo tempo, criará 97 milhões de novos empregos. Portanto, devemos nos preparar para aproveitar as oportunidades que a IA está gerando e nos especializar dentro de nossas áreas profissionais.

A diversidade de oportunidades A IA não está restrita apenas ao Vale do Silício ou às grandes empresas de tecnologia. Organizações internacionais como a ONU já estão buscando especialistas em IA e Aprendizado de Máquina para atuarem em áreas como manutenção da paz e pesquisa criminal. Portanto, é importante entender que a IA está se tornando ubíqua em nossa sociedade. Além disso, é fundamental perceber que a IA não está vindo para substituir empregos, mas sim para transformá-los. Tarefas básicas e repetitivas podem ser automatizadas, permitindo que os profissionais se concentrem em atividades mais complexas e estratégicas. A IA está criando demanda por habilidades específicas e, portanto, precisamos nos adaptar a essa nova realidade. Carreiras em Alta na Era da IA Aqui estão seis carreiras promissoras que estão surgindo com o avanço da Inteligência Artificial: 1. Engenheiro de Prompt O engenheiro de prompt é responsável por projetar instruções eficazes para as ferramentas de IA. Sua capacidade de desenvolver prompts precisos e contextuais é essencial para garantir que os modelos de IA generativa forneçam as melhores respostas possíveis aos usuários. Embora algumas fontes destaquem que a formação tecnológica não é imprescindível, competências como pensamento crítico, análise de dados e criatividade são fundamentais para se destacar nessa área. Conhecimentos em programação e experiência em modelos de aprendizado de máquina também são valorizados. 2. Pesquisador de IA O pesquisador de IA é responsável por identificar maneiras de utilizar a IA para superar problemas e limitações nas organizações. Sua função envolve compreender grandes conjuntos de dados e transformar esse conhecimento em ideias e planos para o desenvolvimento de novas tecnologias de IA. Além de habilidades técnicas, como o uso de estatísticas e análise de dados, é essencial possuir habilidades sociais, como inteligência emocional, pensamento crítico e adaptabilidade. 3. Especialista em Processamento de Linguagem Natural (PLN) O especialista em Processamento de Linguagem Natural é responsável por dominar os modelos linguísticos e auxiliar no processamento da linguagem em equipes de desenvolvimento de software. Embora não seja obrigatório um conhecimento técnico aprofundado, ter uma formação em Filologia, Linguística ou Tradução pode enriquecer o perfil do candidato. A habilidade de traduzir a lógica da linguagem escrita e falada em máquinas é fundamental nessa área. Além disso, a colaboração com profissionais de outras disciplinas humanísticas, como Filosofia e Psicologia, também é comum. 4. Especialista em Automação de Processos Robóticos (RPA) O especialista em Automação de Processos Robóticos é responsável por gerenciar sistemas de software que automatizam tarefas repetitivas e manuais em empresas. Para se destacar nessa área, é recomendável ter uma formação em programação e especializações relacionadas ao RPA. A automação de processos traz benefícios para as empresas, aumentando a produtividade e permitindo a realização de tarefas complexas. Empresas como a Microsoft destacam as vantagens de adotar o RPA em diversas atividades, incluindo transferência de dados, atualização de perfis de clientes e gerenciamento de estoque. 5. Auditor de Algoritmos O auditor de algoritmos é responsável por analisar algoritmos de sistemas ou aplicativos para garantir que não haja preconceitos discriminatórios com base em gênero, raça, idade, entre outros. É fundamental possuir formação técnica, como desenvolvimento de software ou informática, e também uma preparação mais humanística que se aprofunde na ética. Os auditores de algoritmos devem ter uma compreensão prática de como os algoritmos podem afetar as pessoas e trabalhar em colaboração com cientistas de dados para garantir que sejam transparentes, justos e explicáveis. 6. Especialista em Ética e Direito com Conhecimento de IA Independentemente do papel desempenhado na cadeia da IA, é fundamental contar com advogados e especialistas em ética com conhecimento em IA. Eles são responsáveis por garantir que a tecnologia seja desenvolvida e utilizada de forma legal e ética. Questões como violação de direitos de propriedade intelectual e privacidade são desafios importantes nessa área. Além disso, advogados especializados em direito comercial e direito penal e cibersegurança são necessários para lidar com os impactos legais e regulatórios da IA. A clonagem digital de seres humanos e o uso indevido da tecnologia são aspectos que devem ser considerados. Preparando-se para as Carreiras em IA Para se preparar para as carreiras em IA, é importante adquirir conhecimentos específicos e estar disposto a aprender e se adaptar às rápidas mudanças do mercado de trabalho. Além disso, é essencial desenvolver habilidades como pensamento crítico, análise de dados, criatividade, inteligência emocional e adaptabilidade. Não é necessário fazer especializações caras no exterior, pois a América Latina oferece centros de estudos e iniciativas de formação alinhadas com as demandas do mercado. Portanto, é fundamental abraçar a tecnologia e reconhecer seu potencial para melhorar a eficiência e a produtividade em todas as áreas profissionais. A IA está transformando o mercado de trabalho e criando novas oportunidades. Aqueles que estiverem dispostos a aprender, se adaptar e se especializar estarão preparados para o futuro com a Inteligência Artificial.





Fonte: Notícias Concursos