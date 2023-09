Quer trabalhar na Agrivalle? Saiba quais são as VAGAS

A Agrivalle, empresa do setor de agricultura, que utiliza as ferramentas da natureza para criar soluções reais e customizadas as necessidades das plantas, pessoas, e do planeta , está com ótimos cargos vagos no mercado. Isto é, caso esteja procurando um novo trabalho, veja quais são as vagas:

Analista de Inteligência de Mercado Júnior – Indaiatuba – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de P&D Pleno (Bioprospecção)- Indaiatuba – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Indaiatuba – SP – Banco de talentos;

Especialista de Garantia da Qualidade – Indaiatuba – SP e Híbrido – Efetivo;

Gerente Regional de Vendas HF Brasil – Indaiatuba – SP – Efetivo;

Gerente Regional de Vendas Vale e Sul – Primavera do Leste – MT – Efetivo;

Jovem Aprendiz – Indaiatuba – SP – Aprendiz;

Representante Comercial – Balsas – MA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Bom Jesus – PI – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Uberaba – MG – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Formosa do Rio Preto – BA – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Posse – GO – Pessoa jurídica;

Representante Comercial – Redenção – PA – Pessoa jurídica.

Mais sobre a Agrivalle

Sobre a empresa, podemos frisar que, com uma trajetória de pioneirismo nos negócios e apoio ao campo, a Agrivalle é uma empresa do segmento de bioinsumos que atua há 18 anos no mercado agrícola desenvolvendo produtos biológicos, fertilizantes, bioestimulantes, adjuvantes e inoculantes para as mais diversas culturas.

Além disso, vale destacar que trata-se de uma empresa que investe constantemente em pesquisas para diferenciação de seus produtos no campo, desenvolvendo inovações e oferecendo a seus clientes um portfólio multicultura de alta eficiência, abrangência e de soluções que impulsionam a produtividade de maneira sustentável para as mais variadas situações e demandas do agronegócio.

Como enviar o seu currículo?

Como você já pôde ver a lista de cargos da Agrivalle