Quer trabalhar na Anvisa? Confira vagas de emprego disponíveis e veja como se inscrever

Você está em busca de uma oportunidade de emprego na área de tecnologia da informação? A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) está com vagas abertas para consultores no projeto de Cooperação Técnica Internacional com a Unesco.

Sobre a ANVISA

A ANVISA é uma instituição que atua na regulação e fiscalização de produtos e serviços que impactam diretamente na saúde da população brasileira. A agência tem como objetivo garantir a segurança e eficácia de medicamentos, alimentos, cosméticos, produtos para saúde e outros.

Vagas disponíveis

A ANVISA está selecionando três consultores temporários para apoiar a evolução da arquitetura corporativa para soluções de tecnologia da informação. Os consultores irão colaborar no desenvolvimento padronizado de sistemas web, APIs e aplicativos mobile.

Requisitos necessários

Para se candidatar a uma vaga na ANVISA, é necessário atender aos requisitos acadêmicos e profissionais exigidos. Os candidatos devem enviar seus currículos para o e-mail ugp@anvisa.gov.br seguindo o modelo padrão e as orientações constantes nos editais. O período para recebimento dos currículos será de 14 a 20 de setembro de 2023.

Os interessados podem se candidatar para mais de um edital, desde que atendam aos requisitos de cada vaga.

Processo seletivo



Você também pode gostar:

Após o recebimento dos currículos, a ANVISA realizará uma análise criteriosa das candidaturas. Serão avaliados aspectos como formação acadêmica, experiência profissional e conhecimentos técnicos.

Os candidatos selecionados serão convocados para as próximas etapas do processo seletivo, que poderão incluir entrevistas, testes práticos e análise de habilidades específicas.

Benefícios de trabalhar na ANVISA

Além de poder contribuir para uma instituição de grande importância para a saúde pública, os consultores selecionados terão a oportunidade de trabalhar em um ambiente dinâmico e desafiador.

A ANVISA oferece benefícios como plano de saúde, auxílio-alimentação, auxílio-transporte e possibilidade de crescimento profissional.

Se você tem interesse em trabalhar na área de tecnologia da informação e quer fazer parte da equipe da ANVISA, não perca essa oportunidade! Envie seu currículo dentro do prazo estabelecido e esteja preparado para mostrar suas habilidades e conhecimentos técnicos.

A ANVISA é uma instituição comprometida com a saúde e bem-estar da população brasileira, e trabalhar nela pode ser uma experiência enriquecedora para sua carreira.

Não deixe de se candidatar e boa sorte!

Concurso da ANVISA – Expectativas

O edital do Concurso ANVISA está previsto para ser publicado em 2023, com a oferta de mais de 7 mil vagas de níveis médio e superior. Essa é uma excelente oportunidade para quem deseja ingressar em um órgão federal de grande relevância, responsável por garantir a segurança sanitária de produtos e serviços em todo o país.

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária é reconhecida por sua importância na área da saúde pública, e o concurso atrai milhares de candidatos todos os anos. Portanto, é fundamental estar bem preparado e se destacar dos demais concorrentes.

Como se preparar para o Concurso ANVISA

A preparação para o Concurso ANVISA requer dedicação e organização. A seguir, apresentamos algumas dicas para você se preparar de forma eficiente e aumentar suas chances de sucesso:

Conheça o edital

O primeiro passo é ler atentamente o edital do concurso. Ele contém todas as informações sobre as vagas, requisitos, conteúdo programático, etapas do processo seletivo e critérios de avaliação. Com base nesse documento, você poderá planejar sua preparação de forma mais eficaz.

Estabeleça um plano de estudos

Um plano de estudos bem estruturado é essencial para otimizar seu tempo e garantir que você aborde todos os conteúdos exigidos no edital. Divida seu tempo de forma equilibrada entre as disciplinas, priorizando aquelas em que você tem mais dificuldade.

Utilize materiais de qualidade

Busque por materiais de estudo confiáveis e atualizados. Livros, videoaulas, simulados e questões comentadas são recursos importantes para assimilar os conteúdos e praticar para as provas.

Faça simulados e questões

A prática é fundamental para se familiarizar com o estilo das questões e testar seus conhecimentos. Realize simulados e resolva questões anteriores, preferencialmente de concursos da ANVISA. Isso ajudará a identificar suas dificuldades e aprimorar seu desempenho.

Mantenha-se atualizado

Acompanhe as notícias e atualidades relacionadas à área de atuação da ANVISA. Esteja por dentro das legislações, normas e diretrizes mais recentes, pois esses conhecimentos podem ser cobrados nas provas.

Cuide da sua saúde mental

A preparação para concursos pode ser estressante, por isso é importante cuidar da sua saúde mental. Reserve momentos de descanso, pratique atividades físicas, tenha uma alimentação equilibrada e busque apoio de amigos e familiares.

Revise e aprimore seus conhecimentos

Não basta apenas estudar, é necessário revisar periodicamente os conteúdos já aprendidos. Além disso, procure identificar suas dificuldades e aprimorar seus conhecimentos nessas áreas específicas.

Mantenha o foco e a disciplina

Manter o foco e a disciplina é fundamental durante toda a preparação. Estabeleça metas diárias e semanais, e cumpra-as rigorosamente. Evite distrações e mantenha-se motivado, lembrando sempre do seu objetivo final.

Participe de cursos preparatórios

Cursos preparatórios são uma excelente opção para complementar seus estudos. Eles oferecem orientação especializada, materiais de qualidade e simulados para te ajudar a se preparar da melhor forma possível.

Acredite no seu potencial

Por fim, acredite em si mesmo e confie no seu potencial. A preparação para concursos é desafiadora, mas com dedicação, esforço e perseverança, você será capaz de alcançar seus objetivos.

https://www.youtube.com/watch?v=AnyInNuTEwQ