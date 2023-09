Quer trabalhar na Bombril? Confira a lista de VAGAS!

A Bombril, empresa brasileira que é referência em soluções para cuidados com a casa, detentora de várias marcas, está com ótimas oportunidades de emprego nos estados de São Paulo, Minas Gerais e Pernambuco. Dessa forma, antes de falar mais sobre a empresa, veja quais são as vagas em aberto:

Analista de Meio Ambiente – Sete Lagoas – MG – Efetivo;

Comprador de Diretos JR – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Especialista de Planejamento Financeiro – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Mecânico de Manutenção – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Promotor de Vendas – SBC – SP – Banco de talentos;

Supervisão de Produção – Abreu e Lima – PE – Efetivo;

Supervisor de Produção – Sopro – Sete Lagoas – MG – Efetivo;

Supervisor de Manutenção – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Vendedor (a) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Vendedor (a) de E-Commerce – São Bernardo do Campo – SP – Efetivo;

Banco de Talentos – Bombril – Banco de talentos.

Mais sobre a Bombril

Contando mais sobre a empresa, vale a pena ressaltar que a Bombril possui em seu portfólio marcas icônicas como Bom Bril, Limpol, PinhoBril, Sapólio, MonBijou, entre outras. Seu time construiu um legado de mais de 75 anos de sucesso, qualidade e inovação, e continua em constante evolução.

Está sempre buscando se reinventar e trazer novas soluções para o mercado, facilitando o dia a dia das pessoas. Não à toa, suas marcas contam com posições muito relevantes de mercado e carregam valores que simbolizam respeito aos consumidores, excelente relação qualidade/preço e grande versatilidade.

Ao todo, conta com mais de 2.800 colaboradores diretos e indiretos espalhados por todo o Brasil. Com sede em São Bernardo do Campo (SP), unidades de produção em Abreu e Lima (PE) e Sete Lagoas (MG) assim como um time de campo presente em todos os estados do Brasil, forma uma equipe brilhante, unida e apaixonada pelo que faz.

Como enviar o seu portfólio?

Agora que as vagas da Bombril vieram à tona, você só precisa clicar AQUI para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.



