Quer trabalhar na GOL? Empresa tem mais de 70 vagas abertas!

A Gol Linhas Aéreas, empresa que é a maior companhia aérea do país e está entre as que mais crescem no mundo, continua com ótimas vagas de emprego abertas em todo o país. Isto é, antes mesmo de falar mais sobre, verifique quais são os cargos disponíveis em questão:

Agente Comercial – Fortaleza – CE – Efetivo;

Agente Comercial – Manaus – AM – Efetivo;

Almoxarife I – Congonhas – São Paulo – SP – Efetivo;

Almoxarife I – Guarulhos – SP – Efetivo;

Analista Comercial (Manutenção) – Efetivo;

Analista Contábil Pleno (Coordenadoria Contábil) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Contábil Pleno (Demonstrações Financeiras) – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Controles Internos Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista Dados Pleno – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Analista de Melhoria Contínua – Foco em Cargueiro – São Paulo – SP – Efetivo;

Analista de Processo e Gestão II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auditor de Qualidade Operacional II – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Auxiliar de Aeroporto – Aracaju – SE – Temporário.

Mais sobre a Gol

Para quem não conhece, a Gol Linhas Aéreas é a maior companhia aérea do Brasil em número de passageiros, com 36% de participação do mercado doméstico.

Além disso, opera em 60 aeroportos no território brasileiro e em 23 destinos internacionais, além de possuir a terceira maior frota de aeronaves do país. A sua história começou em 2001 e, desde então, é responsável por inovar o mercado da aviação no Brasil.

Como se inscrever?

Para se inscrever em uma das vagas, é preciso acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, é só consultar todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.

