Quer trabalhar na Nestlé? Confira as oportunidades disponíveis

Quer trabalhar na Nestlé? Ter uma oportunidade nesta grande empresa é o sonho de muita gente. Em razão disso, separamos detalhes sobre as vagas disponíveis.

As chances são para vários municípios.

Vagas Nestlé

O programa de trainee da Nestlé está com inscrições abertas até o dia 2 de outubro e oferece um total de 20 vagas em várias áreas nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Vila Velha/ES.

A edição de 2024 do programa tem como tema “Ser Nestlé é a nossa maneira de construir um futuro melhor” e se destaca por adotar um processo de seleção inclusivo e focado no desenvolvimento humano.

Durante os dois anos de duração do programa, os recém-formados selecionados terão a oportunidade de participar de um abrangente processo de desenvolvimento. Isso inclui experiências práticas, orientação, feedbacks e treinamentos.

É uma chance única de iniciar uma carreira em uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.

Se você está interessado em se candidatar ao programa de trainee da Nestlé, certifique-se de enviar sua inscrição até a data limite, que é 2 de outubro. Essa é uma oportunidade incrível para crescer profissionalmente e contribuir para a construção de um futuro melhor junto à Nestlé.



Quem pode se inscrever nas vagas Nestlé?

Para se candidatar ao programa de trainee da Nestlé, os interessados devem preencher alguns requisitos. É necessário ter concluído a graduação (bacharelado, tecnólogo ou licenciatura) entre dezembro de 2021 e dezembro de 2023.

Além disso, os candidatos devem estar dispostos a considerar a possibilidade de mudar de cidade e/ou estado, assim como realizar viagens frequentes. As oportunidades estão concentradas nas cidades de São Paulo/SP, Ribeirão Preto/SP e Vila Velha/ES.

As 20 vagas disponíveis no programa de trainee da Nestlé abrangem diversas áreas, o que oferece uma variedade de opções para os candidatos. Entre as áreas contempladas estão:

marketing, finanças, e-commerce, vendas, engenharia, agricultura, tecnologia da informação, supply chain, qualidade, transformação de negócios, Nestlé profissional e centro de serviços compartilhados.

Isso significa que os recém-formados têm a oportunidade de escolher a área que mais se alinha com seus interesses e habilidades, tornando o programa de trainee da Nestlé uma excelente oportunidade de desenvolvimento profissional em uma das maiores empresas de alimentos e bebidas do mundo.

Benefícios

Os benefícios são:

remuneração competitiva de mercado, assistência médica, odontológica e farmacêutica, seguro de vida, participação nos lucros, descontos em produtos, licenças parentais, vale-refeição, estacionamento, acesso ao programa de bem-estar e ao Trainee Hub, que subsidia investimentos em educação continuada.

Como se inscrever na Nestlé?

Os interessados poderão se inscrever até o dia 2 de outubro por meio do site dedicado ao Programa de Trainee Nestlé 2024.

Como será o processo seletivo?

O processo seletivo para o programa de trainee da Nestlé é composto por várias etapas, projetadas para avaliar os candidatos de forma abrangente e identificar os talentos que se destacam. As etapas incluem:

Inscrições: Os candidatos interessados devem se inscrever no programa de trainee por meio do site oficial da Nestlé dentro do prazo estabelecido. Testes Online: Após a inscrição, os candidatos podem ser convidados a realizar testes online para avaliar suas habilidades e conhecimentos em áreas relevantes para as vagas oferecidas. Avaliações com Profissionais de Recursos Humanos: Os candidatos aprovados nos testes online podem participar de avaliações conduzidas por profissionais de Recursos Humanos da Nestlé. Essas avaliações podem incluir dinâmicas em grupo, estudos de caso e entrevistas. Entrevistas: Os candidatos selecionados nas etapas anteriores são convidados para entrevistas com líderes da empresa. Essas entrevistas podem abordar temas como experiências anteriores, motivação, habilidades interpessoais e compatibilidade com a cultura organizacional da Nestlé. Etapa Final de Seleção: A etapa final do processo seletivo envolve uma seleção mais rigorosa, na qual os candidatos são avaliados de forma mais aprofundada para determinar quais deles serão escolhidos para o programa de trainee.

A Nestlé adota uma abordagem centrada no desenvolvimento humano ao longo do programa de trainee, oferecendo orientação, feedbacks e treinamentos para os selecionados.

Essa abordagem visa ajudar os trainees a se desenvolverem profissionalmente e a contribuírem de forma significativa para a empresa. Portanto, os candidatos que demonstram potencial e alinhamento com os valores e objetivos da Nestlé têm a chance de se destacar e serem selecionados para o programa