Quer trabalhar na Radix? Confira a lista de VAGAS ABERTAS!

A Radix, empresa com ampla experiência em Engenharia, Automação & TI Industrial e Desenvolvimento de Software, que oferece serviços e soluções altamente qualificados e adequados aos contextos particulares de cada operação, está contratando novos funcionários no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, veja a lista de opções:

Analista de Documentação Júnior – Centro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Estagiário de Documentação – Centro – RJ e Híbrido – Estágio;

Estágio em Automação Industrial – Centro – RJ – Estágio;

Estágio em Desenvolvimento – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Estágio;

Profissional Analista de Automação Industrial Sênior – Belo Horizonte – MG – Efetivo;

Profissional de Coordenação de Projetos – Trabalho Remoto – Efetivo;

Profissional de Desenvolvimento Backend Pleno – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Profissional de Desenvolvimento Backend Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Profissional de Engenharia de Dados Pleno – Trabalho Remoto – Efetivo;

Profissional de Engenharia de Dados Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Profissional de Engenharia de Dutos – Centro – RJ – Efetivo;

Profissional de Engenharia Elétrica Pleno – Centro – RJ – Efetivo;

Líder Técnico de Software (.Net) – Trabalho Remoto – Efetivo;

Profissional Product Owner Sênior – Trabalho Remoto – Efetivo;

Projetista Naval – Centro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Profissional Assistente de Diversidade e Inclusão – Trabalho Remoto – Efetivo;

Assistente Técnico de Engenharia – Centro – RJ e Remoto – Efetivo.

Mais sobre a Radix

Sobre a Radix, é interessante frisar que a empresa possui mais de mil colaboradores no mundo e, no Brasil, é eleita desde a sua fundação, em 2010, uma das Melhores Empresas para se Trabalhar no Brasil e na América Latina.

Além disso, presente em mais de 25 países, a Radix conecta pessoas, oportunidades, projetos e negócios no mundo todo. Com times multidisciplinares e forte atuação em Engenharia, Automação, Desenvolvimento de Software e Produtos, TI Industrial e Consultoria, oferece serviços e soluções tecnológicas atendendo os mais variados setores da indústria.

Como enviar o seu currículo?

Bom, agora que as vagas da Radix já vieram à tona, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Na plataforma, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

