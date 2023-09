Quer trabalhar na TIM? Confira as VAGAS em ABERTO!

A TIM, famosa empresa de telefonia brasileira, está com algumas oportunidades em aberto no presente momento. Quer dizer, caso você esteja em busca de uma recolocação profissional, vale a pena conferir quais são os cargos abaixo:

Analista Júnior de Projetos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Analista Sênior de Projetos – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Assistente Administrativo – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Banco de Talentos – LGBTI+, 45+, Pessoas Negras – Banco de talentos;

Consultor (a) de monitoramento e observabilidade ISOC – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido -Efetivo;

Consultor(a) Técnico(a) NOC – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Consultor de Relacionamento I – São Paulo – SP e Remoto – Efetivo;

Data Analyst – Especialista – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Data Engineer – Especialista – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Data Governance Specialist – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Especialista Técnico NOC – São Paulo – SP e Híbrido – Efetivo;

Executivo(a) Top Client I – Recife – PE – Efetivo;

HR Business Partner – Consultor(a) Sênior – São Paulo – SP – Efetivo;

Consultor(a) de Negócios Estrutural – Manaus – AM – Efetivo;

Network Solutions Designer – Rio de Janeiro – RJ – Efetivo;

Profissional de Ouvidoria – Consultor(a) – Rio de Janeiro – RJ e Remoto – Efetivo;

Executivo Negócios Residencial Sênior – Rio de Janeiro – RJ e Híbrido – Efetivo;

Executivo(a) de Contas Sênior – Fortaleza – CE e Híbrido – Efetivo;

Executivo(a) de Contas Sênior – Recife – PE – Efetivo;

Trade Marketing Professional – Analista – Curitiba – PR e Híbrido – Efetivo.

Mais sobre a TIM

Contando mais sobre a TIM, é importante frisar que a empresa é líder em cobertura 4G no Brasil, conectando, inclusive, o campo para viabilizar a inovação no agronegócio. Foi pioneira na ativação de redes 5G no país, com a criação dos Living Labs em 2019, e está pronta para a próxima geração de redes móveis.

Além disso, a TIM valoriza a diversidade e promove uma cultura sempre mais inclusiva, com um ambiente de trabalho pautado no respeito.

Como enviar o currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de forma fácil. Você só precisa entrar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.