Quer trabalhar no St Marche? Veja os cargos!

O St Marche, famosa rede de supermercados de São Paulo, que nasceu com propósito de oferecer produtos de alta qualidade associados a um atendimento diferenciado, está contratando no mercado. Isto é, antes de falar mais sobre, confira a lista de oportunidades:

Atendente Junior – E-commerce – Zona Leste – São Paulo – SP – Efetivo;

Ajudante De Padaria – Aldeia Da Serra – Santana de Parnaíba – SP – Padaria;

Empacotador – Zona Norte/Oeste – São Paulo – SP – Atendente / Recepção / Garçom;

Repositor – Chácara Klabin – São Paulo – SP – Recepção;

Assistente Comercial – São Paulo – SP – Venda Externa;

Atendente De Frios – Zona Sul – São Paulo – SP – Padaria;

Coordenador (a) de Loja – Vendas – São Paulo – SP – Gastronomia;

Coordenador (a) de Infraestrutura – São Paulo – SP – Infraestrutura;

Ajudante de Sushi – Zona Sul – São Paulo – SP – Cozinha;

Ajudante de Pizzaiolo – Zona Norte – São Paulo – SP – Gastronomia;

Repositor – Campinas – Campinas – SP – Garçom;

Atendente de Padaria – Campinas – SP – Padaria;

Operador (a) de Empilhadeira – Jandira – SP – Logística;

Auxiliar de Logística – Conferente – Jandira – SP – Distribuição, Recebimento e Expedição.

Mais sobre o St Marche

Sobre o St Marche, podemos frisar que a rede tem o compromisso de reunir num só lugar uma padaria artesanal, frutas e legumes selecionados e um açougue com cortes frescos. Isto é, a rede conta com uma curadoria de produtos de diferentes partes do mundo.

Além disso, hoje conta com mais de 20 lojas espalhadas por São Paulo e região, continuando a viver para descobrir novas cores e sabores para seus clientes. Quer dizer, trata-se de uma marca que só cresce a cada ano!

Como se inscrever em uma das vagas?

Agora que a lista de vagas do St Marche já foi veio à tona, a candidatura é feita de maneira simples. É só acessar esse link para ir à página do 123empregos. Por lá, é só visualizar todos os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

