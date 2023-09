Quer trabalhar no Starbucks? Grupo Southrock ABRE MAIS DE 100 VAGAS!

O Grupo Southrock, empresa que atua no desenvolvimento de marcas de alimentos e bebidas no Brasil, está com algumas oportunidades de emprego disponíveis no momento. Isto é, caso esteja na busca por uma recolocação, veja quais são as vagas:

Assistente de Gerente – Subway – Jundiaí – SP – Lanchonete, Fast Food;

Analista de Planejamento de Demanda – São Paulo – SP – Logística;

Atendente Barista – Ribeirão Preto – SP – Lanchonete, Fast Food;

Gerente de Loja – São Paulo – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Coordenador (a) de Plantão (Alimentos e Bebidas) – Piracicaba – SP – Efetivo;

Analista de Marketing Digital – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador (a) de Loja – Campinas – SP – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente de Loja (Zona Norte) – São Paulo – SP – Lanchonete;

Coordenador (a) de Loja – Niterói – RJ – Lanchonete, Fast Food, Cafeteria;

Atendente Barista – Louveira – SP – Lanchonete, Cafeteria;

Coordenador (a) de Plantão – Parque Dom Pedro Shopping) – Campinas – SP;

Gerente de Loja (A&B) – Araçatuba – SP – Cafeteria;

Bartender – Aeroporto Rio Galeão – Rio de Janeiro – RJ -Atendente / Recepção / Garçom;

Coordenador (a) de Almoxarife – Porto Alegre – RS e São José dos Pinhais – PR – Arquivo.

Mais sobre o Grupo Southrock

Falando sobre o Grupo Southrock, podemos frisar que estamos falando de uma rede de empresas que teve o início da sua história em 2015, quando percebeu que poderia usar o conhecimento em operar marcas internacionais e nacionais para construir algo novo no mercado brasileiro de food Service.

Atualmente, opera as marcas Starbucks, TGI Fridays, Subway e Brazil Airports Restaurantes no Brasil. Além disso, seu desafio é expandir ainda mais nossa operação pelas regiões e cidades brasileiras, servindo mais pessoas e comunidades, bem como aprimorando a experiência do seu time e dos clientes que visitam as lojas e restaurantes todos os dias.

Como enviar o seu currículo?

Como a lista de vagas está acima, a candidatura ocorre de maneira fácil. Você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

No site, tudo o que você precisa fazer é consultar os detalhes referentes à vaga (requisitos, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



Você também pode gostar:

Gostou do conteúdo? Para ficar sabendo das melhores vagas de empregos espalhadas pelo Brasil, é só acompanharmos semanalmente!