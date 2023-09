Quer transformar ÁUDIO EM TEXTO no WHATSAPP? Veja como!

Está em busca de aprender a transformar áudio em texto no WhatsApp? Então, esse artigo foi feito para você. Assim, com um passo a passo simples, pode-se ter acesso aos conteúdos sem precisar gastar tanto tempo ouvindo as mensagens.

Não há como negar que a função de áudio facilita a comunicação no WhatsApp, mas nem sempre a gente tem tempo de ouvir uma mensagem, ainda mais quando é longa. Portanto, há truques que vão te ajudar nessa missão.

Confira a seguir como transformar um áudio em texto na plataforma e ainda conheça alguns aplicativos que podem ajudá-lo a fazer isso de forma gratuita e sem precisar de muita coisa.

Assistentes virtuais ajudam transformar áudio em texto no WhatsApp

Para transformar áudio em texto no WhatsApp você pode fazer uso de dois chatbots que fazem essas funções. Dessa forma, o ViraTexto e LuzIA são responsáveis em transcrever as mensagens de forma gratuita.

É muito simples ativar os assistentes virtuais, afinal, basta enviar uma mensagem para o número indicado. Portanto, veja a seguir como usá-las e comece a ter a transcrição de forma rápida em seu celular.

Como usar o ViraTexto?

O ViraTexto é uma das ferramentas mais comuns para a transcrição. Aliás, é muito simples usar o chatbot. Então, veja qual o passo a passo a seguir.

Adicione o número (31) 97228-0540 em seus contatos, com o nome ViraTexto; Em seguida, inicie uma conversa no WhatsApp, leia todos os termos de uso apresentados e toque em Concordo; Depois, encaminhe o áudio que deseja a transcrição para o contato do ViraTexto; Por fim, em segundos o chatbot entrega a transcrição completa do seu áudio.



Você também pode gostar:

Transformar áudio em texto no WhatsApp é bem mais simples usando o ViraTexto. Inclusive, vale destacar que ele consegue transcrever mensagens apenas em português, que tenham até quatro minutos de duração.

A plataforma responsável pela criação do chatbot, a Blip, afirma que todos os dados recebidos no ViraTexto são tratados de forma sigilosa e o armazenamento é temporário. Assim, traz mais segurança aos usuários.

Use a LuzIa para transformar áudio em texto no WhatsApp

Muito similar ao ViraTexto, a LuzIa também é uma assistente virtual que faz a transcrição de suas mensagens de áudio. Então, veja o que é preciso para utilizar o chatbot.

A princípio, adicione o número (11) 97255-3036 em seus contatos com o nome de LuzIa; Abra a conversa que tem o áudio que deseja transcrever e encaminhe para a LuzIa; Por fim, basta aguardar alguns segundos para receber a sua transcrição.

Neste caso, o chatbot usa a inteligência artificial Whisper, da Open IA, que também é a criadora do ChatGPT. Dessa forma, é possível obter a transcrição de áudios de até 10 minutos.

Essa não é a única função da LuzIa. Além de transformar áudio em texto no WhatsApp, a ferramenta usa do ChatGPT para criar mensagens e o modelo Kandinsky para gerar até cinco imagens por dia a partir de descrições em textos.

Outro diferencial é que a ferramenta pode interagir com o usuário por meio de personalidades alternativas. Assim, tem até personagens conhecidos, como Mestre Yoda, do Star Wars, e Hermione, da franquia Harry Potter.

Outros aplicativos para transcrição de áudio

Além do ViraTexto e da LuzIa há mais duas ferramentas que podem ajudar a transformar áudio em texto no WhatsApp, que é o Voiceguru e o Transcriber. Portanto, entenda como eles funcionam e escolha o que melhor atende às suas necessidades.

Como usar o Voiceguru para transformar áudio em texto no WhatsApp?

Assim como as outras ferramentas, o Voiceguru também usa da inteligência artificial para converter áudios em textos. Mas, tem um grande diferencial, que é suportar mais de 120 idiomas, incluindo o português.

De acordo com a empresa todo o processo é muito seguro. Então, nenhum áudio é manipulado ou vazado. Ou seja, os arquivos permanecem no seu celular e a plataforma só tem acesso durante a transcrição.

O aplicativo está disponível em Android e iPhone e sem custos, mas com opções de assinatura. Porém, deficientes auditivos podem fazer uso sem nenhum tipo de custo. Para usá-lo é simples, você deve:

Após o download do aplicativo, encaminhe a mensagem de áudio para o Voiceguru; Selecione o idioma desejado; Por fim, basta aguardar a transcrição.

Em poucos segundos você tem acesso a toda a transcrição de sua mensagem de voz.

Transcriber também realiza a transcrição de áudios

Para finalizar as opções de aplicativos para transformar áudio em texto no WhatsApp, temos o Transcriber. Ele é gratuito para Android e consegue converter mensagens de até um minuto em diversos idiomas, incluindo o português.

O tempo para a conversão varia de acordo com o tamanho do áudio. Assim, ao terminar, o aplicativo abre outra janela com o texto para o usuário. Além disso, tem um histórico de transcrições para que você possa acessar.

Diferente das demais opções, ele usa o Wit.ai, um serviço do Facebook, que mostra anúncios e tem a opção paga. Então, para usá-lo você deve:

Fazer o download do aplicativo; Encaminhar o áudio para o Transcriber; Selecione transcrever e clique em OK; Por fim, basta esperar a transcrição.

Agora você já conhece os melhores aplicativos para transformar áudio em texto no WhatsApp. Portanto, nada de deixar de responder mensagens porque está com preguiça de ouvir o recado.