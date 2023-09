Quero Delivery ABRE CARGOS em todo o Nordeste

A Quero Delivery, empresa que é mais do que um aplicativo de delivery, está com ótimas oportunidades de emprego espalhadas por vários estados do Nordeste. Assim, antes de falar mais sobre a empresa, verifique quais são os cargos disponíveis no momento:

Agente Comercial – Bom Jardim – PE – Autônomo;

Agente Comercial – Brumado – BA – Autônomo;

Agente Comercial – Caetité – BA – Autônomo;

Agente Comercial – Carpina – PE – Autônomo;

Agente Comercial – Glória do Goitá – PE – Autônomo;

Agente Comercial – Indiaroba – SE e Riachuelo – SE – Autônomo;

Agente Comercial – Ipirá – BA – Autônomo;

Agente Comercial – Terra Nova – BA – Autônomo;

Analista Comercial – Lagarto – SE e Híbrido – Efetivo;

Analista de Marketing (Social Media) – Lagarto – SE – Efetivo;

Analista de Processos JR I – Lagarto – SE – Efetivo;

Assistente Comercial – Lagarto – SE – Efetivo;

Banco de Talentos – Comercial – Lagarto – SE – Banco de talentos;

Jovem Aprendiz – Comercial – Lagarto – SE – Aprendiz;

Supervisor (a) Comercial – Lagarto – SE – Efetivo.

Mais sobre a Quero Delivery

Sobre a Quero Delivery, podemos frisar que trata-se de um aplicativo de Delivery 100% Sergipano. Nasceu da ideia de facilitar a vida das pessoas. Desde então, vem crescendo e já chegou a outras cidades e estados do Brasil.

Não à toa, é uma das melhores empresas para se trabalhar certificada pela GPTW. Permite que os colaboradores tenham a oportunidade de se desenvolver, a liberdade de criar e o desafio para inovar. Por fim, para completar o time de profissionais que inspiram, busca pessoas com transparência e que sonham grande, que tenham fome e estejam dispostas a aprender, se desenvolver muito e querer crescer!

Como se inscrever em um dos cargos?

Agora que a lista de vagas da Quero Delivery foi exposta, você só precisa clicar nesse link para ir automaticamente à página do 123empregos. Por lá, é só consultar os detalhes referentes à vaga com atenção e se candidatar.

