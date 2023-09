R$ 6 mil PODERÃO ser sacados do FGTS na PRÓXIMA segunda-feira (04); veja quem recebe

Aviso! A validade de um novo calendário para o saque-aniversário pelo FGTS foi confirmada pela Caixa Econômica Federal. Os trabalhadores devem consultar as datas atualizadas para o resgate do benefício.

O saque-aniversário pelo FGTS tem liberação anual, permitindo a retirada de até R$ 6 mil. Embora o calendário geral abranja datas ao longo do ano, a validade é de apenas alguns meses para cada titular.

Resgate da modalidade do FGTS tem prazo certo

O saque-aniversário pelo FGTS é viabilizado sempre a partir do primeiro dia útil do mês de nascimento do trabalhador. Portanto, se você nasceu em setembro, está autorizado a resgatar o benefício desde o dia 1º de setembro.

Por outro lado, os saques permanecem disponíveis por dois meses após a data de liberação. Em outras palavras, os aniversariantes de setembro têm a oportunidade de reaver uma parte do valor depositado nas contas até o dia 30 de novembro.

Outro ponto importante é que, ao contrário do saque-rescisão, que permite a retirada integral dos valores depositados em conta ativa do Fundo de Garantia, no saque-aniversário pelo FGTS, o trabalhador só pode obter 50% do saldo em contas ativas e inativas.

Quem tem o direito de receber o saque-aniversário?

O trabalhador deve cumprir as regras gerais do programa para fazer o resgate no mês de aniversário. Além disso, é crucial ter conhecimento do saldo depositado em conta.

Importante notar que este modelo impede o trabalhador de fazer o saque rescisório do FGTS mesmo se acontecer a demissão sem justa causa. Isso ocorre porque o prazo de validade do saque-aniversário pelo Fundo de Garantia por tempo de serviço é de dois anos.



Durante esse período ele fica impedido de fazer uma nova troca no modelo de saque do FGTS. No entanto, em caso de demissão sem justa causa, o trabalhador que optou pela modalidade ainda tem direito à multa rescisória de 40% sobre o valor depositado no fundo.

Como solicitar essa modalidade do FGTS?

Quem deseja começar a se beneficiar do saque-aniversário do FGTS precisa realizar os seguintes passos:

Fazer o download do aplicativo do FGTS ( Android e iOS );

e ); Efetuar o login com a conta vinculada à Caixa;

Selecionar a opção “Saque Aniversário”.

Ao optar por este modelo de saque, é necessário permanecer vinculado a ele por um período mínimo de 24 meses.

Calendário do saque-aniversário em 2023

Desde o dia 1º de setembro, os trabalhadores nascidos neste mês podem resgatar parte dos valores em conta. Quem não aderir à modalidade poderá solicitar a transferência até o dia 30. Os aniversariantes deste mês estão autorizados a resgatar os valores até o dia 30 de novembro.

Abaixo, confira o calendário do saque-aniversário do FGTS 2023: