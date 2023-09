R$300 MILHÕES EM FRAUDES! Polícia Federal mira grupo que pode ter lesado 60 mil pessoas

A Polícia Federal deflagrou recentemente a Operação Yang, desvendando um esquema de lavagem de dinheiro que pode chegar a R$ 300 milhões. A investigação teve início em agosto de 2022 e apura atos de lavagem de dinheiro provenientes de crimes financeiros cometidos na Coreia do Sul, Estados Unidos, Brasil e outros países. Neste artigo, vamos explorar em detalhes como a Polícia Federal conduziu a investigação, os mandados cumpridos, as medidas cautelares executadas e os resultados obtidos.

Investigação e mandados

A investigação da Operação Yang teve início a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que apontavam para a atuação de uma empresa constituída por brasileiros que teria causado lesão financeira a cerca de 60 mil vítimas. O grupo criminoso prometia lucros incompatíveis com os investimentos disponíveis no mercado, o que resultou em um total de US$ 62 milhões obtidos por meio de uma série de fraudes cometidas em diversos países.

Com base nas informações levantadas, mais de 100 policiais federais foram mobilizados para cumprir 25 mandados de busca e apreensão, além de dois mandados de prisão. Os endereços alvos dos mandados estão localizados no Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo. Além disso, estão sendo executadas medidas cautelares diversas da prisão e ações de constrição patrimonial.

Esquema de lavagem de dinheiro

Após a captação de investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados por meio de aplicação em carteiras de criptomoedas e depósitos realizados em contas vinculadas e controladas pelos criminosos. Os líderes da organização liquidavam os criptoativos, passando a utilizar os valores adquiridos na aquisição de bens de alto padrão, veículos de luxo e principalmente na compra de imóveis, especialmente em Brasília/DF, Goiânia/GO e Caldas Novas/GO.

Ações da Polícia Federal

A Operação Yang mobilizou um total de 120 policiais federais, que cumpriram 25 mandados de busca e apreensão e dois mandados de prisão em endereços localizados no Distrito Federal, Goiás, Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo.

Além disso, diversas medidas cautelares de prisão e ações de constrição patrimonial foram executadas para combater o grupo criminoso e desmantelar o esquema de lavagem de dinheiro.



Você também pode gostar:

Bloqueio de valores e sequestro de imóveis

A Polícia Federal determinou o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos no esquema. Além disso, foram realizados o sequestro de 52 imóveis adquiridos com os recursos provenientes da lavagem de dinheiro.

Essas ações visam a descapitalização do grupo criminoso, bem como a recuperação dos valores desviados e a punição dos responsáveis pelos crimes financeiros cometidos.

Cooperação internacional

As investigações da Operação Yang contaram com a colaboração da Agência de Investigações de Segurança Interna (Homeland Security Investigations – HSI), além da Embaixada dos Estados Unidos em Brasília. Essa cooperação policial entre autoridades brasileiras e norte-americanas foi fundamental para o sucesso da operação e a obtenção de informações relevantes.

A Operação Yang, realizada pela Polícia Federal, representa um importante avanço no combate à lavagem de dinheiro e fraudes financeiras. O esquema desvendado, que pode ter chegado a R$ 300 milhões em valores desviados, causou prejuízos a cerca de 60 mil vítimas. A atuação coordenada entre as autoridades brasileiras e norte-americanas foi essencial para o sucesso da operação. A descapitalização do grupo criminoso e a recuperação dos valores desviados são passos importantes para a justiça e para evitar que novas fraudes ocorram no futuro.

A colaboração internacional foi essencial para o sucesso das apurações, demonstrando a importância da cooperação entre países no combate a crimes financeiros transnacionais.

A ação da Polícia Federal, com o cumprimento de mandados de busca e apreensão, prisões e ações de constrição patrimonial, busca não apenas desmantelar o grupo criminoso, mas também recuperar os valores desviados e punir os responsáveis pelos crimes cometidos.

A Operação Yang é mais um exemplo do comprometimento da Polícia Federal em combater a corrupção, a lavagem de dinheiro e outros crimes financeiros, garantindo a segurança e a integridade do sistema financeiro brasileiro.