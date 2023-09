Rachel Lee, líder do ‘Bling Ring’, explica por que roubou várias celebridades de Hollywood

Rachel Lee está falando pela primeira vez sobre como é ser o líder do notório Bling Ring.

O grupo era uma banda de adolescentes de Los Angeles que se envolveu em uma onda de crimes em Hollywood entre outubro de 2008 e agosto de 2009.

Algumas das celebridades que eles roubaram incluíam Lindsay Lohan, Paris Hilton, Megan Raposa, Orlando Flor e Brian Austin Verde.

Paris Hilton fala sobre supostos abusos que sofreu quando era adolescente

Quem é Rachel Lee?

Lee tinha apenas 19 anos e estava drogada com Xanax quando dirigiu quatro horas de Las Vegas a Los Angeles para roubar Lohanestá em casa

“Meus amigos me ligaram e disseram ‘vamos roubar’, então peguei minhas coisas e lembro que peguei Xanax e fui embora”, disse ela no documentário ‘The Ringleader: The Case of the Bling Ring’, que vai ao ar no Max. no domingo.

“Parece realmente psicótico, mas ainda senti aquele FOMO.”

Rachel Lee explica por que ela continuou roubando

Mesmo sabendo que estava brincando com fogo, Lee diz que a emoção de escapar impune dos crimes era viciante.

“Lembro-me de puxar para cima [to Lohan‘s house] e as apostas eram tão altas porque já havia vigilância sobre nós”, Lee disse.

“Neste ponto, estávamos no limite. Acho que havia uma parte de mim que estava tipo ‘vou terminar forte’.”

Infelizmente para Leeuma de suas amigas, Alexis Neiersdelatou ela e Nick Prugo à polícia através de um telefonema anônimo.

A partir daí o esquema desmoronou, com Prugo, Diana Tamayo e Courtney Ames todos presos em conexão com os roubos.

Lee acabou aceitando um acordo judicial de quatro anos em uma prisão estadual da Califórnia por roubar Patríciocasa, da qual cumpriu 16 meses.