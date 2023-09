Rafael Fiziev acredita que Conor McGregor ‘perdeu o foco’ antes do retorno, acredita que o controlado Michael Chandler o vence ‘facilmente’

Rafael Fiziev entende por que Conor McGregor é tratado como o superstar que é, mas a atração principal do UFC Vegas 79 acredita que o ex-campeão das duas divisões perdeu um pouco da fome antes de um possível retorno ao octógono.

Fiziev tem sua própria grande luta pela frente, pois enfrentará Mateusz Gamrot em cinco rounds programados neste sábado, no UFC APEX, em Las Vegas. Depois que McGregor e Michael Chandler treinaram a temporada mais recente do The Ultimate Fighter, eles estão escalados para competir em um confronto que ainda não foi anunciado. Caso a luta se concretize, Fiziev acredita que tudo dependerá de quem está mais focado – o que ele está inclinado para Chandler.

“Michael e eu temos o mesmo problema, porque ele também tem que controlar as emoções na luta”, disse Fiziev ao MMA Fighting. “Ele tem que controlar isso. Acho que se ele começar a controlar as emoções, seguindo apenas o plano de jogo, ele vai vencer o Conor, porque o Conor perdeu o foco. Ele não é o Conor de seis anos atrás, cinco anos atrás. Não é [the same] Connor.

“Ele só precisa ficar esperto, manter a calma, e acho que Michael pode vencer essa luta facilmente só porque [Conor] perdeu o foco. Eu acho que se ele [gets out of] uma rodada, depois, [Chandler will win].

“É uma luta muito interessante.”

As frustrações aumentaram quando se trata do retorno de McGregor ao octógono pela primeira vez desde que sofreu uma grave lesão na perna em sua derrota por nocaute técnico para Dustin Poirier no UFC 264 em julho de 2021. Além disso, McGregor – até agora – não voltou -entrou no grupo de testes da USADA, o que deixa a comunidade de MMA se perguntando se o maior astro da história do esporte realmente competirá novamente, ou se McGregor receberá uma isenção para renunciar aos seis meses exigidos de testes aprovados para continuar seu carreira.

Para Fiziev, tudo se resume a status: como McGregor é uma estrela tão grande quanto ele, ele pode se safar de coisas que outros não conseguem – o que Fiziev entende totalmente, mesmo que não concorde com isso.

“Para mim é uma loucura, mano”, disse Fiziev ao MMA Fighting. “Esse cara é um superstar, [and] porque ele é um superstar, ele faz qualquer coisa [he wants], ele não precisa dessa luta. Agora, ele luta apenas por diversão, apenas para se manter ativo.

“Ainda é uma situação maluca porque, como a USADA não o testa? Ele é um lutador leve e você não o testa. É uma loucura porque ele não pode fazer assim, mas todo mundo [else] pode, mas isso não importa. Não importa. Mas acho que ele merece toda essa merda ao seu redor, porque ele é um superstar, cara. Se você ou eu [become a star] como ele, acho que podemos fazer o mesmo.

“Ele é um superstar, é por isso que ele está fazendo essa besteira”, continua Fiziev. “Mas eu não digo se eu [become] a estrela, eu [would do] a mesma coisa, porque eu gosto [there] ser justiça. Eu não quero dizer [it’s] não justiça [with McGregor]mas sim, ele faz isso porque é um superstar.”