Rafael Fiziev publica primeira atualização do hospital após derrota por lesão no UFC Vegas 79

Rafael Fiziev sabe que o ramo em que atua pode não ser o ideal para sua saúde, principalmente após o infeliz final da luta contra Mateusz Gamrot, no UFC Vegas 79.

O desafiante peso leve do UFC sofreu uma decepcionante derrota por nocaute técnico no segundo round para Gamrot na luta principal de sábado no UFC APEX, quando um chute desviado levou a uma aparente lesão na perna de Fiziev, encerrando prematuramente o que parecia estar se transformando em uma luta cintilante.

A extensão da lesão de Fiziev permanece indeterminada, mas o cazaque de 30 anos divulgou sua primeira mensagem após a derrota, postando um vídeo no Instagram filmado em um hospital local de Las Vegas.

Fiziev pode ser visto no vídeo aguardando tratamento ao lado de Michelle Waterson-Gomez e Bryce Mitchell, que também sofreram grandes lesões nas lutas do UFC Vegas 79.

“Segunda rodada [the injury happened]. Olha, todo mundo [is] aqui. Que negócio, certo? Que negócio, pessoal. O melhor negócio do mundo. Todo mundo aqui. Alhamdulillah.”

Dependendo da extensão da lesão, Fiziev pode perder um tempo significativo, com seu retorno ao UFC improvável até 2024. “Ataman” já perdeu duas lutas consecutivas depois de uma sequência de seis vitórias consecutivas que o levou ao precipício do título do UFC. contenção.