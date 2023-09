Rafael Fiziev sofreu ruptura do ligamento cruzado anterior durante luta no UFC Vegas 79 e promete ‘Voltarei’

Rafael Fiziev recebeu a notícia que não queria depois que uma lesão encerrou sua luta contra Mateusz Gamrot na luta principal do UFC Vegas 79.

Na segunda-feira, Fiziev postou uma breve atualização no Instagram ao revelar que sofreu uma ruptura do LCA no joelho, que exigirá cirurgia e um longo tempo de recuperação depois. Normalmente, lesões do LCA como essa colocam o atleta fora de ação por um período de nove meses a um ano, dependendo da reabilitação.

“Eu voltarei”, disse Fiziev no vídeo. “Só estou triste porque fiz um camp muito bom e estava pronto para mostrar o meu melhor. E estou triste porque isso aconteceu apenas no segundo turno.

“Posso me preparar para uma derrota dessas, mas estou mais que feliz, 100 vezes mais feliz se isso acontecer na última rodada. Mas acredito que consegui mostrar nessa luta habilidades muito bacanas. Temos planos, mas Deus tem planos diferentes. Seu plano é sempre o melhor.”

A lesão ocorreu no segundo round, quando Fiziev deu um chute que foi bloqueado, mas ele caiu no chão com dores agonizantes e a luta foi interrompida segundos depois. Os replays mostraram que a perna que Fiziev plantou para lançar o chute torceu e seu joelho se moveu enquanto Gamrot jogava na defesa.

Suspeitou-se que Fiziev sofreu algum tipo de lesão no joelho e uma ruptura do ligamento cruzado anterior foi provavelmente o pior cenário para o candidato aos leves.

Fiziev acabou perdendo a luta por nocaute técnico no segundo round, mas a lesão foi obviamente a mais importante, já que ele foi ajudado a sair do octógono por sua equipe antes de ser transportado para um hospital local de Las Vegas para tratamento.

Menos de 48 horas depois, Fiziev recebeu o diagnóstico, o que significa que terá que esperar até meados de 2024 antes de retornar ao UFC.