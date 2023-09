Raiders consideram negociar o wide receiver superstar Davante Adams

Tele Invasores de Las Vegas pode estar considerando negociar seu wide receiver superstar, Davante Adams, para uma equipe promissora na AFC. Adams recentemente ganhou as manchetes ao expressar sua insatisfação com a cultura organizacional dos Raiders, afirmando que eles não estão construindo uma cultura vencedora. Isso levou à especulação de que Adams pode estar infeliz em Sin City e que os Raiders podem tentar deixar sua arma All-Pro.

De acordo com Matheus Schmidt da NFL Analysis Network, o Colts de Indianápolis poderia ser um local de pouso potencial para Adams. Os Colts superaram as expectativas nesta temporada e se encontram no meio da corrida da divisão Sul da AFC.

Schmidt sugere que o Colts poderiam oferecer aos Raiders uma escolha de primeira rodada do draft de 2024 e uma terceira rodada em troca de Adams, que se tornaria instantaneamente o recebedor número 1 da Indy.

Embora possa parecer um preço alto para Adams dada sua idade e contrato, os Raiders desistiram das escolhas de primeira e segunda rodada em 2022 para o Green Bay Packers para Adams. Portanto, é provável que GM Dave Ziegler vai querer recuperar parte desse valor.

Apesar de completar 31 anos em dezembro, Adams não deu sinais de desaceleração. O futuro jogo do Hall of Fame é baseado em rotas de elite, mais do que na velocidade real, o que deve permitir que ele envelheça bem.

Colts pode ser uma boa opção para o WR

Adams seria uma adição valiosa para uma equipe Colts que precisa adicionar mais peças em torno do quarterback novato Anthony Richardson. Os Colts já têm um WR1 em Michael Pittman Jr.mas Adams pode ajudar a levar o jogo de passes para outro nível.

À luz dos comentários recentes de Adams e das lutas dos Raiders, não é surpreendente que seu nome esteja sendo mencionado em rumores comerciais que antecedem o prazo. No entanto, resta saber se os Raiders irão realmente puxar o gatilho de uma negociação.

No geral, embora seja incerto se uma troca realmente acontecerá ou não, está claro que o futuro de Adams com os Raiders está em questão. Como observa Schmidt, “se [Adams] finalmente solicitar uma troca nas próximas semanas, não faltarão equipes interessadas em seus serviços.”