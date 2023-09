Raiders libertam Chandler Jones após prisão preocupante e explosões nas redes sociais

Tele Invasores de Las Vegas lançaram o lado defensivo Chandler Jones após sua prisão em Las Vegas na sexta-feira por supostamente violar uma ordem de proteção temporária contra violência doméstica. A decisão foi confirmada por uma fonte da liga que conversou com a ESPN Adam Schefter no sábado.

Jones, que estava afastado dos Raiders desde o fim de semana do Dia do Trabalho, fez uma série de postagens nas redes sociais voltadas ao time, proprietário Marcos DavisDirector Geral David Ziegler e treinador Josh McDaniels. Os Raiders colocaram Jones na lista de lesões/doenças não relacionadas ao futebol em 20 de setembro.

O homem de 33 anos postou nas redes sociais no início desta semana que foi levado a um hospital “contra minha vontade” na semana passada pelo Corpo de Bombeiros de Las Vegas e posteriormente transferido para um centro de saúde comportamental. Ele também fez várias postagens nas redes sociais na quinta-feira, incluindo vários vídeos ao vivo nos quais ele podia ser visto divagando sobre vários assuntos enquanto estava sentado fora de sua casa.

Em comunicado divulgado na sexta-feira, os Raiders disseram estar “esperançosos de que Chandler Jones receba os cuidados de que precisa. Ele, sua família e todos os envolvidos estão em nossos pensamentos”.

Jones estava na segunda temporada de um contrato de três anos no valor de US$ 51 milhões que assinou no ano passado. Como resultado de sua libertação, os Raiders estão sujeitos a aproximadamente US$ 12 milhões em dinheiro morto contra o teto salarial em 2023 e 2024, já que a equipe reestruturou o acordo de Jones em março para criar espaço adicional no limite.

Jones está em sérios apuros

Não está claro se os Raiders tentarão recuperar qualquer parte do dinheiro pago anteriormente a Jones que seria permitido como resultado de ele ter sido colocado na lista NFI.

Jones pagou fiança na sexta-feira e deve voltar ao tribunal em 4 de dezembro, de acordo com os registros do tribunal do condado de Clark. A decisão de liberar Jones foi uma surpresa para muitos fãs e analistas, que esperavam que os Raiders trabalhassem com Jones para resolver seus problemas pessoais e devolvê-lo ao campo.

Paul Gutierrez, da ESPN, observou que “a liberação de Jones é um desenvolvimento impressionante para uma equipe dos Raiders que contava com ele para ser uma peça-chave de sua defesa nesta temporada. A equipe agora enfrenta desafios significativos de teto salarial à medida que avança sem ele.”

Apesar dos desafios que a equipe enfrenta, Gutierrez acredita que os Raiders tomaram a decisão certa. “Dada a gravidade das acusações contra Jones, era improvável que ele pudesse retornar a campo tão cedo”, disse ele. “A equipe não teve escolha a não ser cortar relações com ele e seguir em frente.”