Rami Malek estrela as duas cinebiografias de maior bilheteria da história do cinema

Isso mudou, no entanto, depois que “Oppenheimer” ultrapassou um grande patamar nas bilheterias mundiais… o número foi de US$ 912 milhões, que é quanto ele arrecadou em sua exibição teatral.

Isso mal supera o ‘BH’ de Rami… que atingiu o pico de US$ 910 milhões enquanto ainda estava fora. Abaixo disso há uma queda significativa em Clint Eastwood‘American Sniper’, que arrecadou mais de US$ 540 milhões nas bilheterias globais. Depois disso… “O Maior Showman”, “O Discurso do Rei” e assim por diante.