Rampage Jackson diz que está lutando contra o ex-competidor do TUF Darrill Schoonover em uma partida de rancor em dezembro

Quinton “Rampage” Jackson finalmente vai resolver um rancor que durou 14 anos.

Em 2009, Jackson atuou como treinador principal na 10ª temporada de O ultimo lutador, ao lado de Rashad Evans. E embora essa temporada seja lembrada por muitas coisas, principalmente pela presença de Kimbo Slice, outra subtrama da temporada foi a briga de Jackson com o concorrente Darrill Schoonover.

Schoonover foi a sexta escolha geral de Evans e ele e Jackson tiveram uma rivalidade memorável que começou com Jackson zombando do físico de Schoonover, rotulando-o de “Peitinhos”. Schoonover respondeu dizendo que iria ganhar o show e depois cairia para a luz. peso pesado e derrotou Jackson, o que deixou o ex-campeão irritado. Jackson continuou a zombar de Schoonover em vários pontos da temporada, com os dois até ficando cara a cara uma vez depois que Jackson agarrou o peito de Schoonover. E agora, 14 anos depois, Jackson diz que os dois vão brigar na jaula.

“O promotor [of UFL] queria que eu lutasse”, disse Jackson no podcast JAXXON. “Eu estava tipo, ‘OK, vou voltar e lutar apenas contra rancor.’ Então, vou lutar contra ‘Titties’ de O ultimo lutador. Ele acabou de assinar o contrato, tipo ontem ou hoje para dezembro. Sim, estarei em forma. Nessa altura, terei 230 anos, espero, e lutarei contra ‘Titties’.”

O MMA Fighting procurou os dirigentes da UFL, mas não conseguiu confirmar o confronto no momento.

Jackson não luta desde que foi nocauteado por Fedor Emelianenko no Bellator 237 em 2019. Schoonover, por sua vez, não compete desde uma derrota por DQ em 2015.

Depois de quase 10 anos na prateleira, é uma maravilha por que Schoonover decidiu voltar a lutar, mas como Jackson explicou, ele fez a Schoonover uma oferta irrecusável.

“A maneira como consegui que os ‘Titties’ lutassem foi dizendo a ele: ‘Olha, se você me vencer, nunca mais vou chamá-lo de’ Titties ‘de novo”, disse Jackson. “E ele disse, ‘OK, vamos fazer isso.’”

E quanto ao que aconteceu há tantos anos? Jackson afirma que não fez nada de errado, e pode ser por isso que ainda guarda rancor.

“Ele me odeia por causa disso, e eu me sinto mal”, disse Jackson. “Pessoas de O ultimo lutador, eles dizem: ‘Você é um valentão’. Honestamente, não sou um valentão. Eu senti que isso era entretenimento. É um reality show. Eu gosto de ser engraçado. Eu tenho que fazer as pessoas rirem para continuarem voltando e assistindo os episódios. Para mim, foi apenas entretenimento. No começo ele gostou do nome, mas depois pegou, seus próprios companheiros começaram a chamá-lo assim, e eu era o pior cara de todos os tempos.