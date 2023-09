Rampage Jackson revela comentários de Dana White que fraturaram seu relacionamento

Não espere uma reunião de Rampage Jackson-Dana White tão cedo.

Já se passaram mais de oito anos desde a última vez que Jackson lutou pelo UFC, mas ele não se esqueceu do desrespeito que, segundo ele, formou uma rixa permanente entre ele e White.

A briga de Jackson com White decorre de um incidente em fevereiro de 2012, após sua derrota para Ryan Bader no UFC 144. Ele sentiu que o CEO do UFC fez comentários depreciativos sobre ele, e isso não apenas azedou o relacionamento deles, mas também seu relacionamento com o MMA como um todo.

“Acho que briguei com Dana quando perdi para Ryan Bader no Japão”, disse Jackson em seu podcast JAXXON. “Eu me machuquei antes daquela luta e liguei imediatamente para o Dana. Eu disse: ‘Cara, eu rasguei, tive uma ruptura parcial no meu menisco.’ Ele disse ‘O que você vai fazer?’ Eu disse ‘Merda, cara, é o Japão. Eu ainda quero lutar. F***-se, ainda vou lutar. Eu quero lutar. Foi o Japão. Adoro lutar no Japão.

“Então quando fui lá e lutei e perdi por decisão, a primeira coisa que Dana fez na coletiva de imprensa foi tipo, ‘Não sei o que está acontecendo com o Rampage. Eu não acho que ele tenha isso. Acho que ele não quer mais isso.

“Eu estava tipo ‘Cara!’ … Depois de toda aquela merda que Dana fez comigo, quando ele fez aquela merda, foi aí que eu fiquei meio chateado com ele. Perdi meu amor por lutar ali mesmo.”

No seu auge, Jackson foi uma das maiores estrelas do UFC e um nome marcante nos dias felizes da divisão dos meio-pesados. Ele encerrou a sequência dominante do rival Chuck Liddell no UFC 71 para se tornar campeão e dividiu a jaula com vários destaques e futuros membros do Hall da Fama, incluindo Jon Jones, Lyoto Machida, Dan Henderson, Rashad Evans, Forrest Griffin e Glover Teixeira.

Jackson, 45 anos, era conhecido por seu poder de nocaute feroz, golpes violentos e personalidade descomunal. Mas ele também se orgulhava de sua confiabilidade. Ele raramente desistia das lutas e, embora tenha perdido o peso na luta contra Bader, ele culpou sua lesão pela única falha em seus 20 anos de carreira.

Na opinião de Jackson, White considerava sua disponibilidade garantida, e essa é outra razão pela qual eles provavelmente não concordarão tão cedo.

“Porque eu nunca desisti de uma briga”, continuou Jackson. “Eu não retiro. Tenho quatro, cinco, seis filhos. Eu não retiro. Eu nunca tinha desistido de uma luta em minha carreira. Eu nunca retirei. E depois disso, quando me machuquei, comecei a me afastar das lutas.

“Eu disse: ‘Foda-se essa merda’, porque você não tem nenhum respeito por lutar contra feridos, e contei imediatamente a Dana que eu estava ferido. Para ele dizer isso, meio que me fez olhar para ele de lado.”