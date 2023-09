Rams renova tentativa de negociar com o running back Akers, que diz ‘Estou tão confuso quanto todo mundo’

EAs sobrancelhas se ergueram no domingo quando o nome de Cam Akers apareceu na lista de inativos do Los Angeles Rams para o confronto da semana 2 contra o San Francisco 49ers – e um relatório do insider da Fox Sports, Jay Glazer, deixa claro que a mudança foi feita para facilitar uma troca do running back do quarto ano.

O técnico do Akers e do Rams, Sean McVay, supostamente bateu de frente fora de campo nas últimas duas temporadas, e agora parece que Los Angeles está pronto para cortar relações com o Akers de uma vez por todas – mesmo que o jogador de 24 anos esteja procurando por respostas nas redes sociais.

A decisão de um treinador

Os Rams tentaram negociar Akers em 2022, e o ex-escolhido do segundo turno do draft ficou longe da equipe por várias semanas enquanto um acordo estava em andamento. No entanto, Akers permaneceu onde estava e manteve conversas construtivas com McVay sobre seu papel na defesa de Los Angeles – o que McVay pareceu confirmar no início deste verão.

Mas a divisão entre jogador e treinador reabriu nos meses seguintes, aparentemente culminando na decisão de deixar Akers fora do elenco para enfrentar o San Francisco. Akers jogou na semana 1, correndo para 29 jardas e um touchdown na vitória por 30-13 sobre o Seattle Seahawks – tornando a escolha e o momento ainda mais estranhos.

Postagem de Akers nas redes sociais

Pouco depois da notícia de que Akers não jogaria no SoFi Stadium no domingo, o ex-astro do Florida State acessou o X (antigo Twitter) para revelar que não sabia da decisão – mas estava mantendo a cabeça erguida de qualquer maneira .

As equipes que deverão entrar em contato com os Rams sobre Akers incluem o Baltimore Ravens e o Miami Dolphins. Os Ravens perderam o titular JK Dobbins devido a uma ruptura de Aquiles no final da temporada na semana 1 – uma lesão da qual o próprio Akers se recuperou em 2021 – enquanto os Dolphins estão há muito tempo em busca de profundidade adicional no running back.

O rival intra-urbano dos Rams Carregadores também poderia fazer uma jogada para Akers, já que a lesão no tornozelo de Austin Ekeler o manteve fora da derrota de domingo para o Tennesse Titans e os Bolts precisam de reforços na defesa enquanto Ekeler não estiver disponível.