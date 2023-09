Randi Mahomes, mãe de Patrick, revela a verdade por trás dos rumores de casamento

Randi Mahomesmãe de Chefes de Kansas City quarterback Patrick Mahomesacessou o Instagram Stories na sexta-feira para revelar a verdade por trás dos rumores de seu novo casamento depois que ela foi flagrada usando uma tiara de “Noiva” em uma foto.

A foto de Randi usando o capacete foi postada originalmente pela conta IG @tristan_mosher com uma legenda parabenizando-a e dizendo “os gatos fora da bolsa”, levando muitos a acreditar que ela iria se casar.

Randi Mahomes expressa seu apoio ao filho Jackson depois que ele foi acusado de assédio sexual

Não está claro por que Randi posou com a tiara, mas ela negou os rumores ao repassar a publicação IG Stories com a legenda: “Notícias falsas”.

Randi, 50, também compartilhou uma foto dela vestindo a mesma roupa e aparentemente no mesmo local, mas sem a tiara, e segurando um bebê cuja identidade permanece desconhecida.

Patrick Mahomes Sr.., Um ex MLB jogador, casou-se com Randi no final dos anos 90 e se divorciaram em 2006. Eles compartilham os filhos Patrick e Jackson Mahomesenquanto sua filha Mia é de um relacionamento diferente.

Randi Mahomes está prosperando

Randi está prosperando como mãe solteira de três filhos, mas agora só precisa cuidar de Mia, que a acompanha em todos os lugares.

Eles são frequentemente vistos participando de jogos do Chiefs ao lado da esposa de Patrick Brittany Mahomes e seu irmão Jackson.

Apesar da família ter passado por vários momentos difíceis na entressafra, Randi continua positiva sempre que posta nas redes sociais.

A mãe de Randi faleceu no dia 5 de abril e ela continua lutando contra a perda, mas sua família é o que a mantém forte.