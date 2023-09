Rankings Pound-for-Pound do MMA: Onde Alexa Grasso deve se classificar após o sorteio do Noche UFC?

Bem-vindo à última atualização do ranking MMA Fighting Pound-for-Pound, onde todos os meses nosso estimado painel analisa o ruído para responder a uma pergunta: Quem são os melhores lutadores de MMA masculinos e femininos do mundo?

Noite do UFC tinha o potencial de criar uma grande mudança no topo da lista, mas outro desempenho corajoso de Alexa Grasso – e uma pontuação confusa na quinta rodada – manteve o título peso mosca na cintura e deixou o ex-campeão Valentina Shevchenko fumegante. Pode-se argumentar que Shevchenko fez o suficiente para vencer, então isso a fez voltar a subir na nossa classificação?

Sem um vencedor no sábado, nosso painel achou por bem manter Grasso na segunda posição, uma posição à frente de Shevchenko na terceira posição.

Shevchenko estaria comemorando o início de seu segundo reinado como campeã peso mosca do UFC se o juiz Mike Bell não tivesse concedido a Grasso uma pontuação bizarra de 10-8 após um round 5 competitivo. scorecards dos juízes e foi apenas a decisão dissidente de Bell no quinto round que impediu a vitória de Shevchenko por decisão dividida.

Isso foi o suficiente para convencer um eleitor a colocar Shevchenko acima de Grasso em sua votação, mas fora isso os cinco primeiros se mantiveram estáveis ​​em sua maior parte. Talvez isso seja uma antecipação de uma trilogia entre os dois, o que parece inevitável se houver alguma esperança de que as contas sejam acertadas.

A grande mudança do mês vem por cortesia da contendora peso mosca Manon Fiorot, que sobe do 17º ao 8º lugar com sua vitória sobre a ex-campeã peso palha Rose Namajunas. Isso também significa uma queda de cinco posições para Namajunas, para a 12ª posição, sinalizando sua primeira queda fora do nosso top 10 desde que iniciamos essa classificação em julho de 2021. Pode parecer um golpe injusto, mas “Thug Rose” agora perdeu duas posições. direto e não vence uma luta há quase dois anos.

A vida na lista libra por libra chega até você rapidamente.

Resultados recentes para lutadores classificados (classificação anterior mostrada): Não. 2Alexa Grasso venceu. Não. 3 Valentina Shevchenko, não. 5Erin Blanchfield derrotou. Não. 16 Taila Santos, nº. 17Manon Fiorot derrotou. Não. 7Rosa Namajunas

Próximas lutas com lutadores classificados: Nº 4 Cris Cyborg x Cat Zingano (Bellator 300, 7 de outubro), Nº 14 Liz Carmouche x Ilima-Lei Macfarlane (Bellator 300, 7 de outubro)

Lutadores também recebendo votos (número de votos mostrados): Amanda Lemos (4), Ketlen Vieira (3), Maycee Barber (2), Katlyn Chookagian (2), Lauren Murphy (2), Irene Aldana (1), Virna Jandiroba (1), Marina Rodriguez (1).

Por último, uma atualização sobre algumas regras básicas:

O painel de votação de oito pessoas é composto pelos funcionários do MMA Fighting Shaun Al-Shatti, Alexander K. Lee, Guilherme Cruz, Mike Heck, E. Casey Leydon, Steven Marrocco, Damon Martin e Jed Meshew.

As atualizações nas classificações serão concluídas após cada pay-per-view do UFC. Os lutadores serão removidos do ranking se não competirem dentro de 18 meses após sua luta mais recente.

Caso um lutador anuncie sua aposentadoria, nosso painel decidirá se esse lutador deve ser imediatamente removido do ranking ou manter sua posição até novo aviso (vamos colocar desta forma: teríamos tomado Khabib Nurmagomedov saiu do nosso ranking muito mais rápido que o UFC).

Como lembrete, a noção de supremacia libra por libra será sempre inerentemente subjetiva. Quando você está debatendo se alguém gosta Kamaru Usman deveria ser classificado acima de alguém como Max Holloway, não existe uma resposta certa e verdadeira. Em outras palavras: não é um negócio sério, pessoal.

Pensamentos? Questões? Preocupações? Faça sua voz ser ouvida nos comentários abaixo.