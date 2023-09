Rashad Evans revela o que Michelle Waterson-Gomez disse a ele após a emocionante derrota no UFC Vegas 79

Michelle Waterson-Gomez ficou emocionada ao chorar logo após o árbitro interromper sua luta contra Marina Rodriguez no UFC Vegas 79.

Não houve polêmica com a paralisação; Waterson-Gomez absorveu muitos danos, vários cortes abriram em seu rosto e Rodriguez a espancou com socos, cotoveladas e joelhadas durante toda a luta. Mesmo assim, Waterson expressou sua frustração por não poder continuar.

Depois disso, Waterson ficou com lágrimas nos olhos ao abraçar Rashad Evans, membro do Hall da Fama do UFC, que foi seu companheiro de equipe por muitos anos enquanto os dois lutadores treinavam com o técnico Greg Jackson em sua academia no Novo México. Evans foi analista da transmissão do UFC Vegas 79 e posteriormente revelou o que Waterson-Gomez lhe disse ao sair do octógono.

“Foi difícil”, disse Evans durante o show pós-luta do UFC Vegas 79. “Porque no final da noite, quando ela veio até mim, ela disse: ‘Eu não queria que ele parasse com isso. Eu queria voltar. Eu queria voltar e sei que poderia voltar.’”

Evans simpatizou com o desejo de Waterson de continuar, embora não houvesse como discutir a paralisação depois que Rodriguez a brutalizou durante quase dois rounds. Houve momentos no primeiro round em que parecia que Rodriguez iria encerrar a luta, embora Waterson-Gomez tenha sobrevivido valentemente ao ataque.

Eventualmente, Waterson-Gomez simplesmente não conseguiu mais resistir à tempestade.

“Conheço Michelle há muito tempo”, disse Evans. “Voltamos à casa de Jackson e quando ela se chamava ‘Peanut’. Ela era um dos caras do time e estava sempre lá, apenas fazendo os treinos que fazíamos.

“Foi difícil para mim vê-la naquele momento porque sei o que é querer continuar, mas você simplesmente não consegue.”

De acordo com as estatísticas do UFC, Rodriguez superou Waterson-Gomez por uma margem dramática de 90 a 16 no total de golpes. Waterson-Gomez também sofreu vários cortes, o que fez com que o sangue escorresse pelo rosto devido aos danos infligidos por Rodriguez durante a luta.

A derrota deixou Waterson-Gomez para 1-6 em suas últimas sete aparições no UFC. Ela perdeu quatro lutas consecutivas no total.