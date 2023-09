Ratinho BATE O MARTELO sobre COMPRA do SBT e valores Assustam!

No mundo dos negócios de mídia, existem várias especulações e rumores que circulam com regularidade. Um desses rumores que tem ganhado destaque é a suposta intenção do apresentador Ratinho de comprar o SBT, a popular emissora de televisão brasileira fundada por Silvio Santos.

Ratinho fala sobre Compra de TV em Podcast

Ratinho, cujo nome real é Carlos Massa, recentemente participou do programa de podcast MF Cast, onde discutiu seus investimentos e negócios. Durante a conversa, ele abordou a questão de comprar uma emissora de televisão, que de acordo com ele, estava avaliada em 350 milhões.

A Proposta de Compra

Ratinho relembrou que seu filho, que é governador, insistiu para que ele comprasse uma emissora de televisão que estava à venda. Ele explicou que considerou a proposta, mas acabou decidindo não seguir em frente com a compra.

“Uma vez meu filho queria que eu comprasse, meu filho que é governador, me encheu o saco para comprar uma televisão que estava à venda. Eu fui lá naquela época, 350 milhões, falei: vou ter que vender tudo para comprar essa televisão. E se esse negócio não der certo? Falei não, e não comprei. Não era do meu tamanho”, explicou o apresentador.

Ratinho esclarece sobre compra do SBT

Quando o assunto da venda do SBT surgiu, Ratinho foi categórico:



“Ratinho, compra o SBT! Dois motivos: o SBT nunca esteve à venda, o Silvio nunca vai vender o SBT, as filhas não vão vender, porque as filhas são apaixonadas pelo SBT, é que dinheiro para comprar? O SBT vale 5 bilhões. Como é que eu vou comprar? 5 bilhões”, disse.

Walter Celani, um dos apresentadores do podcast, ressaltou que a compra do SBT não seria apenas a emissora, mas toda a estrutura que a envolve.

“Você não compra só o SBT, é toda uma estrutura que tem em volta, funcionários.”

Ratinho concordou, e acrescentou que a Tele Sena, uma das principais fontes de receita da emissora, teria que ser incluída no negócio.

“É toda uma história. A Tele Sena tem que vir junto, a Tele Sena é um grande trunfo, que dá um lucro d*, é muito bom”.

Os investimentos de Ratinho

Ratinho também falou sobre suas próprias emissoras e seus investimentos no setor de radiodifusão.

“O SBT tem 6 geradoras que são minhas, o SBT do Paraná é meu. Em Santa Catarina, 12 rádios. Televisão só Paraná”, falou.

Ele também explicou como funciona a dinâmica com as emissoras de Silvio Santos.

“Em Minas Gerais, uma grande parte é de outro pessoal, é da Alterosa, do grupo Diários Associados que faz a programação, é afiliado. O SBT tem 118 afiliados pelo Brasil, as principais capitais são do próprio SBT”.

Em suma, Ratinho, proprietário de 76 emissoras de rádios, esclareceu que embora tenha considerado a compra de uma emissora de televisão no passado, ele descartou a possibilidade de comprar o SBT. O apresentador também compartilhou alguns detalhes sobre seus próprios investimentos no setor de radiodifusão, mostrando que ele tem uma compreensão profunda do setor. Ainda assim, os fãs do SBT podem respirar aliviados. Silvio Santos e sua família não têm planos de vender a amada emissora de televisão.

Veja abaixo entrevista completa do apresentador Ratinho: