Rauw Alejandro e Rosalia estão prontos para reacender seu romance? Fãs apontam para livro coincidente

Cdeveria Rauw Alejandro e Rosália estar pronto para reacender seu romance, apenas alguns meses depois de anunciar que sua parceria de quatro anos acabou? Os fãs suspeitam que um livro sugere isso.

A estrela porto-riquenha do reggaeton e o cantor folk espanhol namoraram entre 2019-2023, mas um conjunto recente de uploads de fotos no Instagram sugere que os dois estão conversando novamente.

Alejandro foi acusado de ter traído seu então noivo, levando ao rompimento em julho, apenas três meses depois de ficarem noivos.

Mas recentemente Rosália carregou uma foto em suas histórias no Instagram sugerindo que um reengate poderia estar nos carros, de acordo com fãs com olhos de águia.

O upload da colagem da cantora espanhola continha a foto de um livro chamado ‘Diccionario de composicin potica’, que se traduz no dicionário de composição poética em inglês, em sua cama com outros itens.

Embora este pareça um livro comum para muitos, os fãs do casal pesquisaram as histórias de Alejandro e notaram que ele foi visto em um vôo para San Jose lendo exatamente o mesmo livro.

Seguidores da dupla acreditam que Rosália deixou cair uma sugestão sutil de uma reunião, ou talvez ela esteja sugerindo que está aberta a isso.

Qual é o dicionário de composição poética?

O livro tem como objetivo ajudar os poetas a encontrar a palavra correta no final de suas frases e auxiliar os cantores que muitas vezes escrevem suas letras como poemas.

A edição em espanhol, de propriedade da dupla, foi escrita por Fernando Pastor Rivas e é descrito na Amazon como: “O Dicionário de Composição Poética é uma ferramenta para ajudar o escritor a encontrar a música interior das palavras.

“Torna mais fácil para o escritor encontrar a palavra exata no final de um verso e combiná-la com a métrica da estrofe, graças à contagem de sílabas e ao ajuste final.

“Por fim, serve para confirmar que o significado com que é aplicado é correto.”