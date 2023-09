Rauw Alejandro e sua decisão drástica sobre a música que o lembra Rosalia

Alejandro cru parece incapaz de se concentrar em outra coisa senão Rosala.

Há uma música dedicada ao seu ex-noivo que ele cantou em seu recente show em Barcelona, ​​que surpreendeu muitos, mas o porto-riquenho já fez uma decisão drástica sobre a música.

O cantor está em turnê pela Espanha, a Saturno World Tour que começou em Valência e continuou em Barcelona, ​​curiosamente cidade de sua ex e onde aconteceu esse momento especial.

O artista dedicou uma música Rosala em que ele se abriu completamente, revelando todos os seus sentimentos. Porém, cantar dói nele, como pudemos constatar, porque evoca muitas memóriasS.

Por esse motivo, Rauw deixou claro depois de cantar ‘Beso’ que não a cantaria no futuro.

“Não vou mais cantá-la na minha vida” ele disse.

Cru não foi capaz de lidar com a pressão. Ele cantou com a voz da ex ao fundo e com imagens dela. Embora ela não estivesse fisicamente presente, isso o lembrou dos momentos entre os dois.

O vídeo foi reproduzido nas telas dos shows e não foi fácil para ele cantar uma de suas músicas de maior sucesso dos últimos tempos.

Rosalia e Rauw terminaram há pouco mais de um mês

Rosália e Rauw Alejandro se separou há um mês, de acordo com a revista People e People en Espanol. Na verdade, eles sugeriram que tinha sido um rompimento amigável, mas é algo que deixou os fãs surpresos, já que em março passado anunciaram o noivado.

Eles fizeram isso através do vídeo da música ‘Beso’, que mostra momentos felizes do casal e um anel de noivado.