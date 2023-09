Real H está EM BUSCA de profissionais em todo o país

A Real H, empresa pioneira no desenvolvimento e uso da Homeopatia Populacional, que atua em todo o território nacional, exporta para o Paraguai, Guatemala e outros, está contratando novos colaboradores no mercado de trabalho. Isto é, antes de falar mais sobre a companhia, conheça quais são as vagas abertas:

Analista de Almoxarifado – Campo Grande – MS – Efetivo;

Apontador de Linha de Produção – MT – Cuiabá – MT – Efetivo;

Auxiliar Administrativo – Cascavel – PR – Efetivo;

Auxiliar de Laboratório – Campo Grande – MS – Efetivo;

Banco de Talentos – Campo Grande – MS – Banco de talentos;

Consultor Comercial – Lavras – MG, Patos de Minas – MG e Janaúba – MG – Efetivo;

Consultor Comercial – MS – Água Clara – MS – Efetivo;

Consultor Comercial – MT – Sinop – MT – Efetivo;

Consultor Interno de vendas – Campo Grande – MS – Efetivo;

Consultor Técnico Comercial – Dourados – MS -Efetivo;

Consultor Técnico Comercial – São Paulo – SP – Efetivo;

Coordenador Comercial – Araguaína – TO – Efetivo;

Executivo Comercial – Efetivo;

Porteiro (a) – Campo Grande – MS – Efetivo;

Supervisor Comercial Interno – MS – Campo Grande – MS – Efetivo;

Supervisor Comercial – Campo Grande – MS – Efetivo;

Supervisor Comercial – Cuiabá – MT – Efetivo;

Supervisor Comercial – Belém – PA – Efetivo.

Mais sobre a Real H

Contando mais sobre a companhia, podemos frisar que a Real H é uma empresa é 100% brasileira, com sede em Campo Grande (MS) e que conta ainda com duas filiais, sendo uma em Cuiabá (MT) e outra em Ji-Paraná (RO).

O laboratório homeopático da Real H, instalado junto à matriz da fábrica de nutrição, é hoje o maior da América Latina e atende não somente todos os estados brasileiros, mas também o Paraguai e a Colômbia. Outras nações como Uruguai, Argentina, Panamá, México e África do Sul em breve também deverão conhecer a eficácia da Homeopatia Populacional, produzida pela Real H.

Como enviar o currículo?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Real H, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa acessar esse link para ir automaticamente à página do 123empregos.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.