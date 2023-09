Real Madrid dá luz verde para Raul ingressar no Villarreal

Raul González está considerando a oferta Villareal o fiz para se tornar Quique Setiéné substituto. O treinador e sua comitiva já notificaram Real Madrid dirigentes, que deram luz verde para que ele se tornasse treinador do Submarino Amarelo.

O treinador está intrigado com o projeto que Villareal oferece a ele. Não tem nada a ver com outras propostas que recebeu em julho e agosto. Eintracht Frankfurt, Schalke 04, Espanyol e Leeds são algumas das equipes que demonstraram interesse nele, mas ele sempre colocou o Real Madrid projeto que tinham pela frente, tanto que alguns deles nem sequer foram repassados ​​ao Real Madrid líderes.

Villarealinteresses do desafio Raul, ou pelo menos o fez duvidar da permanência no Los Blancos, o que nem sempre aconteceu quando foi convocado por outros clubes. Não se trata de um simples vestiário, algo que pode ser confirmado por Quique Setiénum treinador que não conseguia lidar com jogadores veteranos com muita voz dentro do grupo.

Raul nunca escondeu que gostaria de treinar o Real Madrid primeiro time. A casa é dele e ele está feliz nela. A confiança do clube nele foi confirmada mais uma vez quando, no verão passado, os líderes decidiram que ele continuaria com Castelaum projeto que envolve mais desenvolvimento do que sucessos esportivos.

Ral e Real Madrid consideram oferta do Villarreal

A opção de se tornar o Real Madrid O primeiro treinador do futuro está no ar, mas não é garantido por nada nem por ninguém. O futebol, os resultados… tudo tem uma palavra a dizer, a qualquer momento pode haver mudanças.

É por isso que é muito difícil prever o que pode acontecer na próxima temporada. Tanto é verdade que, como observou MARCA, Carlos Ancelotti não assinou nenhum tipo de acordo com o Brasil não fechou a porta para continuar no Real Madrid.

A relação entre o treinador italiano e Raul é excelente. Eles trabalham em equipe e Ancelotti não tem problema em perguntar e consultar o Raul em tudo o que acontece com Castela.