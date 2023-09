Real Madrid envia convite para menina que foi alvo de insultos racistas perto do Metropolitano

Real Madrid contatou a família da menina que recebeu insultos racistas nas proximidades do Metropolitano antes do clássico do último domingo.

Segundo o SER, o clube a convidou para a partida contra As palmas e também marcar um meet and greet com a equipe.

A LaLiga tem fotos do incidente e a família já apresentou a respectiva denúncia.

A menor, conforme revelado pela tia no SER, não tem conseguido dormir nos últimos dias e se abriu sobre a experiência desagradável que teve que passar perto do estádio.

Real Madrid a administração acompanhou de perto tudo o que aconteceu nos últimos dias.

Era Emílio Butragueno que contatou a família para estender o convite para a partida contra o Las Palmas.

“Estávamos andando pela Civitas Metropolitano; tinha um grupo de torcedores do Atlético na frente e ficamos para ver”, explicou a tia da criança.

“E eles começaram a gritar “Vikingo, não”, “mono”, “negra de mierda” (merda preta). E no começo eu juro que não sabíamos que era para nós. dizendo aquela coisa de “fora Vikings” para um grupo de crianças que estava passando atrás de nós.

“Eu nunca teria imaginado que era sobre a garota. Até que uma criança apareceu e me deu um soco no braço. ‘Saia daqui ou vamos matar a porra da garota’.

“Muitos insultos e tudo mais. E então olhamos para cima e vimos muitas pessoas, uma multidão muito grande apontando para a garota, insultando a garota, gritando para a garota.”