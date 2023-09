Recebi um cartão com R$ 0,00 de limite, o que isso significa?

A importância do limite de crédito

é uma das empresas financeiras mais inovadoras do mercado, sempre buscando maneiras de oferecer serviços diferenciados e transparentes para seus clientes. Um dos produtos que se destacou é o cartão de crédito com a Função Construir Limite, que foi criado com o objetivo de proporcionar uma oportunidade para aqueles que não conseguem um limite de crédito inicialmente.

Antes de entendermos como funciona a Função Construir Limite do Nubank, é importante compreender a importância do limite de crédito em um cartão. O limite é a quantia máxima que o banco ou instituição financeira disponibiliza para o cliente gastar com o cartão de crédito. Ele é definido com base em diversos fatores, como histórico de crédito, renda mensal e análise de risco.

Ter um limite de crédito é fundamental para realizar compras parceladas, pagar contas e ter mais flexibilidade financeira. Além disso, um bom limite de crédito pode ajudar a construir um histórico de crédito positivo, o que é fundamental para solicitar empréstimos ou financiamentos no futuro.

O cartão Nubank com Função Construir Limite

O cartão Nubank com Função Construir Limite foi criado para atender aqueles que não têm um histórico de crédito ou que tiveram o pedido de cartão de crédito negado anteriormente. Ao solicitar o cartão Nubank, algumas pessoas podem receber um cartão com R$0 (zero reais) de limite. Mas não se preocupe, isso não significa que o cartão não possa ser usado.

Na verdade, o cartão Nubank com Função Construir Limite permite que você faça transações na função crédito normalmente, como compras em sites e aplicativos, tanto à vista quanto parceladas. A diferença é que, para isso, você precisa reservar um valor da sua conta do Nubank para usar como limite.

Como funciona a Função Construir Limite

Em resumo, ao receber o cartão Nubank com Função Construir Limite, você pode fazer compras normalmente, desde que reserve um valor disponível no saldo da sua conta para ser usado como limite de crédito. Esse valor reservado fica na sua conta, separado na área “Dinheiro Guardado”, e pode ser utilizado para pagar a fatura do seu cartão, se você quiser ou precisar.

Quanto mais você usa o cartão e paga as faturas em dia, melhor o Nubank te conhece e aumentam as chances de liberarem um limite de crédito para você no futuro. É como se você estivesse construindo um histórico de crédito com a empresa, mostrando que você é um cliente responsável e confiável.

Além disso, o cartão Nubank com Função Construir Limite não é um cartão pré-pago. Ele funciona como um cartão de crédito comum, com todos os benefícios oferecidos pelo Nubank, como a ausência de anuidade e taxas escondidas. A única diferença é que, inicialmente, você é responsável por construir o limite de crédito a partir do saldo da sua conta, em vez de receber um limite pré-aprovado.

Como adicionar limite ao cartão Nubank com Função Construir Limite

Adicionar limite ao cartão Nubank com Função Construir Limite é simples e rápido. Basta seguir alguns passos pelo aplicativo do Nubank:

Abra o app do Nubank na tela inicial e toque em “Cartão de Crédito”. Selecione a opção “Meus Limites”. Em seguida, toque em “Reservar como Limite”. Siga as etapas e condições informadas. Confirme e digite sua senha de 4 dígitos. Pronto! Em poucos minutos, o novo limite do seu cartão estará disponível para uso.

Pagar a fatura e liberar o limite novamente

Uma dúvida comum é se reservar um valor como limite e depois pagar a fatura significa pagar duas vezes. A resposta é não, você não estará pagando duas vezes.

O valor que você reservou do saldo da sua conta do Nubank continua em sua conta, separado da quantia restante, e fica disponível para ser usado como limite de crédito. Esse valor pode ser utilizado para pagar sua fatura, caso você precise.

É importante ressaltar que o recomendado é pagar a fatura sem usar o valor reservado. Pagar a fatura com outros meios, como boleto bancário, Pix ou diretamente com a conta do Nubank, aumenta suas chances de ganhar um limite de crédito no futuro.

Após o pagamento da fatura, você pode escolher se o dinheiro volta para a sua conta ou se ele continua reservado como limite de crédito. Manter o dinheiro reservado aumenta suas chances de ganhar um limite no futuro, pois demonstra ao Nubank que você está comprometido com o pagamento das suas obrigações financeiras.

Ademais, o cartão Nubank com Função Construir Limite é uma alternativa inovadora para aqueles que não têm um histórico de crédito ou que tiveram o pedido de cartão de crédito negado anteriormente. Com ele, você pode fazer compras normalmente, desde que reserve um valor disponível no saldo da sua conta para ser usado como limite de crédito.

Ao utilizar o cartão Nubank com Função Construir Limite e pagar as faturas em dia, você está construindo um histórico de crédito com a empresa, o que aumenta suas chances de obter um limite de crédito no futuro. Além disso, o cartão oferece todos os benefícios e vantagens do Nubank, como a ausência de anuidade e taxas escondidas.

Portanto, se você está em busca de um cartão de crédito transparente e com possibilidade de construir seu limite aos poucos, o cartão Nubank com Função Construir Limite pode ser a opção ideal para você. Baixe o aplicativo do Nubank, faça sua solicitação e comece a aproveitar todas as vantagens desse cartão inovador.