Recebi uma ligação do Nubank, é GOLPE? Saiba se o banco entra em contato por telefone

Embora os clientes frequentemente sintam desconfiança em relação a chamadas telefônicas recebidas, o Nubank mantém a prática de entrar em contato com os usuários registrados em seu banco de dados.

O banco digital esclarece que essas chamadas geralmente ocorrem em circunstâncias específicas e que algumas informações não são solicitadas durante essas interações.

É importante ressaltar que os usuários não devem automaticamente aceitar todas as chamadas que mencionam o nome do Nubank como remetente.

A fintech enfatiza que nunca solicita informações sensíveis, como senhas, PINs ou números de cartão, por meio de telefonemas. É fundamental estar ciente de que golpistas frequentemente utilizam ligações telefônicas para tentar obter esses dados confidenciais de maneira fraudulenta.

Portanto, os clientes do Nubank devem manter a prudência e a cautela ao receber ligações e garantir que qualquer pedido de informações sensíveis seja tratado com desconfiança, verificando a legitimidade da chamada antes de compartilhar qualquer dado pessoal.

Isso porque, essa precaução contribui para manter a segurança das informações financeiras e proteger contra potenciais fraudes.

Enfim, diante de tantos golpes que vem ocorrendo ultimamente, muitos deles em nome do Nubank, é importante entender melhor do assunto e saber diferenciar as chamadas para se proteger dessas atividades fraudulentas.

E foi exatamente por isso que preparamos esse texto. Portanto, continue o texto e esclareça várias dúvidas.

Quando o Nubank liga para os seus clientes?



O Nubank tem implementado uma abordagem proativa para entrar em contato com seus usuários em situações relacionadas a dívidas e durante o ciclo de cobrança de faturas.

Quando se trata de oportunidades de negociação de dívidas, a empresa recorre a agências de cobrança parceiras para oferecer soluções através de diversas modalidades de comunicação. Isso inclui telefonemas, mensagens de texto (SMS) e até mesmo interações pelo WhatsApp.

Essa variedade de canais visa proporcionar comodidade aos clientes, permitindo que escolham o método mais conveniente para eles.

Além disso, durante o ciclo de cobrança da fatura, o banco digital mantém contato com seus clientes com o intuito de ajudá-los a enfrentar desafios financeiros. Esse tipo de comunicação pode ocorrer por meio do aplicativo do banco, disponível para dispositivos Android e iOS, bem como através do e-mail registrado na conta, WhatsApp ou SMS.

A intenção por trás desses contatos é oferecer soluções e assistência em momentos difíceis, demonstrando o compromisso do Nubank em apoiar seus usuários em sua jornada financeira.

Essa abordagem de comunicação proativa reflete a visão do Nubank de promover a transparência e a empatia no relacionamento com seus clientes, proporcionando-lhes recursos e suporte quando mais precisam.

Informações que podem ser solicitadas

Como destacado inicialmente, o Nubank adota uma política rigorosa de proteção de dados e, portanto, não solicita informações sensíveis aos seus clientes. Além disso, a instituição financeira não requer que os usuários efetuem o download de aplicativos ou realizem transações financeiras diretamente por telefone.

Em situações legítimas de contato por parte do banco digital, as únicas informações solicitadas serão:

Nome;

Três primeiros dígitos do número do CPF;

Data de nascimento.

Dessa forma, é importante ressaltar que o Nubank nunca pedirá o CPF completo ou quaisquer outros dados pessoais adicionais durante uma ligação.

Se em algum momento durante uma chamada, o cliente receber uma solicitação para fornecer o CPF completo ou qualquer outra informação sensível, é altamente recomendável encerrar imediatamente a chamada.

A fintech enfatiza que a segurança do cliente é sua prioridade e orienta que, em caso de suspeita de tentativa de fraude, o cliente deve seguir os seguintes passos:

Desligar a chamada imediatamente; Procurar os canais oficiais do Nubank para relatar a suspeita e buscar orientação; Evitar compartilhar informações pessoais por telefone, mensagens de texto ou aplicativos de mensagens; Sempre verificar a autenticidade de qualquer comunicação recebida do banco digital, garantindo que ela venha de fontes oficiais.

Por fim, para mais dicas e informações sobre segurança, os clientes podem acessar a plataforma SOS NU, onde encontrarão recursos adicionais para proteger suas contas e informações pessoais.

A segurança online é uma responsabilidade compartilhada, e o Nubank está comprometido em manter a confiança de seus clientes por meio de medidas rigorosas de segurança, bem como, através da conscientização sobre práticas seguras.