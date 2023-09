Receita Federal emite COMUNICADO para MICROEMPREENDEDORES (MEI)

A Receita Federal anunciou recentemente que está notificando os Microempreendedores Individuais (MEI) devedores do Simples Nacional. Essa medida tem como objetivo alertar os contribuintes sobre a inadimplência e evitar a exclusão de ofício do regime tributário simplificado.

Regularização dos Débitos

Aqueles que receberem a notificação devem ficar atentos e tomar as medidas necessárias para regularizar a situação. A regularização dos débitos pode ser feita por meio de pagamento à vista ou parcelamento, dentro do prazo de 30 dias a contar da data de ciência do Termo de Exclusão.

É importante ressaltar que mesmo os MEIs que possuem débitos com a Receita Federal e/ou com a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e não tenham recebido a notificação também devem regularizar suas dívidas para evitar a exclusão do Simples Nacional.

Acesso aos Documentos

Os contribuintes MEI podem acessar os Termos de Exclusão do Simples Nacional e os respectivos Relatórios de Pendências por meio do Domicílio Tributário Eletrônico do Simples Nacional e MEI, disponíveis tanto no Portal do Simples Nacional quanto no site da Receita Federal do Brasil.

É possível acessar os documentos utilizando o código de acesso específico, a conta Gov.BR de nível prata, ouro ou certificado digital. Essa facilidade permite que os contribuintes tenham conhecimento das pendências e possam agir rapidamente para regularizar sua situação.

Prazos e Ciência

A ciência da notificação ocorre no momento da primeira leitura. Caso o contribuinte acesse a mensagem dentro de 45 dias contados da disponibilização do Termo de Exclusão, a ciência é considerada imediata. Caso a primeira leitura seja feita posteriormente a esse prazo, a ciência ocorre no 45º dia contado da disponibilização do Termo.

É fundamental que os MEIs fiquem atentos aos prazos para evitar a exclusão do Simples Nacional. A não regularização dos débitos listados no Relatório de Pendências resultará na exclusão automática do regime a partir de 01/01/2024.

Contestação e Orientações

Caso o MEI deseje contestar o Termo de Exclusão, é necessário encaminhar a contestação ao Delegado de Julgamento da Receita Federal do Brasil. O procedimento deve ser realizado via internet, conforme orientações disponíveis no site da Receita Federal, no menu Serviços > Defesas e Recursos > Impugnar exclusão do Simples Nacional.

É importante ressaltar que aqueles que regularizarem a totalidade de suas pendências dentro do prazo mencionado não serão excluídos do Simples Nacional pelos débitos constantes do Termo de Exclusão.

Número de Notificações

No momento, foram notificados cerca de 393.678 MEIs com um valor pendente de regularização em torno de R$ 2,25 bilhões. Esses números mostram a importância de estar em dia com as obrigações tributárias para evitar problemas futuros.

Mais Informações

Para esclarecer dúvidas e obter mais informações sobre o assunto, a Receita Federal disponibiliza um documento com perguntas e respostas frequentes. Esse material pode ser acessado no link.

É importante ressaltar que a reprodução deste conteúdo é gratuita, desde que seja citada a fonte. Essa medida visa promover a disseminação da informação e auxiliar os MEIs a regularizarem sua situação junto à Receita Federal.

Ademais, a notificação da Receita Federal aos MEIs devedores do Simples Nacional é uma medida importante para alertar os contribuintes sobre a inadimplência e evitar a exclusão de ofício do regime tributário simplificado. A regularização dos débitos é fundamental para garantir a continuidade do MEI no Simples Nacional e evitar problemas futuros.

Os contribuintes devem ficar atentos aos prazos e acessar os documentos disponibilizados pela Receita Federal para tomar as medidas necessárias. Além disso, é possível contestar o Termo de Exclusão caso haja alguma inconsistência ou equívoco.

A regularização dos débitos é de extrema importância para manter a saúde financeira do negócio e evitar problemas com a Receita Federal. Portanto, os MEIs devem agir rapidamente para resolver qualquer pendência e garantir a continuidade de suas atividades como empreendedores individuais.