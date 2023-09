A Receita Federal anunciou recentemente medidas para restringir o acesso virtual a partir do dia 25 de setembro. Essas mudanças têm como objetivo garantir a disponibilidade do gov.br, a plataforma que abriga mais de 4 mil serviços oferecidos pelo Governo Federal, a todos os cidadãos brasileiros.

e-CAC: Receita Federal limitará o atendimento virtual a partir de 25 de setembro

Entenda as alterações que estão prestes a ocorrer no atendimento virtual da Receita Federal e seu impacto nas interações dos contribuintes com o Portal e-CAC.

A limitação de sessões simultâneas

Conforme o comunicado da Receita Federal, uma das principais mudanças que entrarão em vigor é a limitação do acesso robotizado à plataforma gov.br. Em suma, isso significa que o uso de robôs no e-CAC será significativamente restringido.

Até o momento, muitos contribuintes utilizam programas automatizados para realizar consultas e processos de forma rápida e eficiente. Desse modo, para garantir que o serviço seja acessível a todos os brasileiros, a Receita Federal estabeleceu um limite máximo de 15 sessões simultâneas por contribuinte.

Assim sendo, essas sessões referem-se às conexões entre os dispositivos dos contribuintes e o sistema da Receita Federal. Simplificando, cada contribuinte poderá acessar o e-CAC a partir de no máximo 15 dispositivos diferentes, como computadores, celulares ou tablets.

O impacto da robotização desproporcional

A decisão de limitar as sessões simultâneas visa combater a robotização desproporcional que vinha prejudicando o acesso de milhares de cidadãos aos serviços públicos digitais. Mas o que é exatamente essa robotização desproporcional?



Em resumo, a robotização desproporcional ocorre quando programas automatizados realizam consultas em massa em um curto período de tempo.

Dessa forma, isso pode envolver a execução de consultas sobre diversas pessoas ou várias consultas sobre a mesma pessoa em um intervalo de tempo muito curto. Essas ações consomem uma quantidade significativa de recursos computacionais, muito além do que seria esperado em acessos típicos de usuários individuais.

A priorização do acesso equitativo

A limitação de 15 sessões simultâneas por contribuinte tem o propósito de garantir que o acesso aos serviços da Receita Federal seja equitativo para todos os cidadãos brasileiros. Assim, sem essas restrições, a capacidade computacional do sistema seria sobrecarregada, resultando em tempos de resposta mais lentos e possíveis quedas do serviço.

Essa medida não afetará negativamente os contribuintes que acessam o Portal e-CAC de maneira convencional, ou seja, sem o uso de robôs ou automações excessivas. De forma geral, para a maioria dos contribuintes, essa limitação não terá impacto perceptível em suas interações com a Receita Federal.

Uma melhoria na experiência do usuário

Certamente, as mudanças no atendimento virtual da Receita Federal, visam garantir que os serviços públicos digitais estejam acessíveis a todos os cidadãos brasileiros. Uma vez que ao combater a robotização desproporcional, a Receita Federal pretende melhorar a experiência de todos os usuários e manter a disponibilidade dos serviços de forma equitativa.

Portanto, para a maioria dos contribuintes que utilizam o Portal e-CAC de forma convencional, essas mudanças não terão um impacto significativo em suas atividades. Contudo, é importante que todos os contribuintes estejam cientes dessas alterações e as respeitem para manter um ambiente de atendimento virtual justo e eficiente.

Sobre o e-CAC

O e-CAC é uma plataforma online desenvolvida pela Receita Federal do Brasil que oferece uma série de serviços e facilidades para os contribuintes. Dessa forma, através do e-CAC, os cidadãos brasileiros podem acessar uma variedade de serviços relacionados à Receita Federal, como a entrega de declarações, consultas sobre situação fiscal, parcelamento de dívidas, entre outros.

Uma das funcionalidades mais úteis do e-CAC permite aos contribuintes verificar sua situação fiscal em tempo para negociar e parcelar possíveis dívidas de forma conveniente e flexível. Além disso, o e-CAC possui diversas outras funções.