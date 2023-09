A Receita Federal apresenta uma oportunidade única para os entusiastas de leilões e compradores ávidos: um novo leilão que ocorrerá na próxima semana.

Receita Federal promove novo leilão com celulares, carros e vinhos

Este evento promete uma ampla gama de itens, desde celulares e carros até vinhos de alta qualidade. Descubra como você pode participar e arrematar produtos incríveis a partir de R$ 300.

Uma oportunidade online da Receita Federal

Neste semana, a Receita Federal do Brasil (RFB) realizará mais um dos seus renomados leilões, que se tornaram famosos por oferecer mercadorias e veículos apreendidos ou abandonados a preços acessíveis.

Dessa vez, o leilão será conduzido pela Delegacia da Receita Federal de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. No entanto, com uma reviravolta, pois será realizado exclusivamente online, ampliando a participação do público em todo o país.

Com um total de 350 lotes disponíveis, este leilão é uma oportunidade para todos, independentemente do tamanho do seu bolso. Em suma, os itens oferecidos incluem uma ampla variedade de produtos, como vinhos importados, notebooks, smartphones, smartwatches, câmeras fotográficas, fones de ouvido, jóias, itens para bebês e muito mais.

Surpreendentemente, o lote mais acessível inclui um carrinho de bebê, com um lance inicial mínimo de apenas R$ 300. Já para os amantes de tecnologia, o lote mais barato com cinco celulares, novos e usados, começa a partir de R$ 1 mil.

Uma regra importante



A Receita Federal esclarece que os produtos leiloados na categoria “celulares/acessórios” têm uma restrição importante: eles não podem ser comercializados e devem ser destinados exclusivamente ao uso pessoal do arrematante, mesmo que este seja uma pessoa jurídica.

Grandes itens em leilão

Além dos itens mais acessíveis, este leilão oferece a oportunidade de adquirir grandes ativos, como carretas, caminhões, caminhonetes, furgões, ônibus e automóveis de passeio. Desse modo, até mesmo veículos na condição de sucata, com ou sem reaproveitamento de peças, estarão disponíveis.

O lote mais econômico nesta categoria será vendido a partir de R$ 100 mil (uma carreta usada). Enquanto isso, o lote mais caro tem um preço inicial de R$ 2 milhões e inclui sistemas computadorizados de portas automáticas para plataformas de embarque e desembarque de veículos.

Como participar do leilão da Receita Federal?

Se você está interessado em participar deste grande leilão, fique atento aos prazos. Os lances podem ser enviados até às 21h (horário de Brasília) da próxima segunda-feira (18) por meio do site Sistema de Leilão Eletrônico, que pode ser acessado pelo Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC).

Dessa forma, certifique-se de ter um login e senha do “gov.br” com nível de confiabilidade prata ou ouro para participar. Além disso, para os iniciantes, é importante notar que os lances são aplicáveis apenas a lotes de produtos, não a itens individuais.

Em resumo, isso significa que você deve fazer uma proposta para arrematar o lote inteiro e todos os itens nele contidos, em vez de selecionar apenas um ou outro produto. A sessão pública online para classificação e ordenação das propostas está agendada para o dia seguinte (19), às 9h, e os consumidores podem acompanhar o leilão e ver os produtos ao vivo.

Vários lotes estarão disponíveis em várias cidades do país

Neste leilão, os lotes serão distribuídos em várias cidades do interior do estado de São Paulo, incluindo Araraquara, Franco da Rocha, São Sebastião, Santos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba e Taubaté. Portanto, essa é uma oportunidade de participar e arrematar itens incríveis.

Sendo assim, não perca a chance de participar deste leilão da Receita Federal e potencialmente adquirir produtos de alta qualidade a preços acessíveis. Desse modo, certifique-se de ler o edital completo, preparar seus lances e participar dessa grande oportunidade.