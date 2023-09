Receita paga nesta sexta-feira último lote de restituição do IR; veja se você foi contemplado

A Receita Federal do Brasil está realizando o pagamento do último lote de restituição do Imposto de Renda (IR) de 2023. Cerca de 1,2 milhão de contribuintes serão contemplados com a restituição, que também inclui valores residuais de anos anteriores.

Neste artigo, forneceremos todas as informações relevantes sobre esse assunto, incluindo quem tem direito à restituição, como verificar se está na lista de contemplados e como realizar o resgate do valor.

Quem tem direito à restituição?

Os contribuintes que entregaram a Declaração do Imposto de Renda Pessoa Física (IRPF) e estão na lista de contemplados têm direito à restituição. Neste último lote, a maioria dos contribuintes (1.027.838) não está na lista de prioridades, mas enviamos a declaração até dia 15 de setembro. É importante ressaltar que esse é o primeiro lote que contempla aqueles que enviaram a declaração após o prazo oficial de 31 de maio.

Entre os contribuintes com prioridade, temos aqueles que informaram a chave Pix do tipo Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) na declaração do Imposto de Renda ou utilizaram a declaração pré-preenchida. Essas modalidades de declaração dão prioridade no recebimento da restituição.

Além disso, também têm direito à prioridade legal os idosos acima de 80 anos, os contribuintes entre 60 e 79 anos, aqueles com alguma deficiência ou doença grave e os professores que têm o magistério como sua maior fonte de renda.

Como verificar se está na lista de contemplados?

Uma consulta para verificar se você está na lista de contemplados pode ser feita no site da Receita Federal. Basta acessar a página Meu Imposto de Renda e clicar no botão Consultar a Restituição. Também é possível realizar uma consulta através do aplicativo da Receita Federal para tablets e smartphones.

Caso você não esteja na lista de contemplados e estava aguardando a restituição, é importante entrar no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte (e-CAC) e verificar se há alguma pendência em sua declaração. Caso seja identificada alguma pendência, você pode enviar uma declaração retificadora e aguardar os próximos lotes residuais.



Como resgatar o valor da restituição?

O pagamento da restituição é feito diretamente na conta ou na chave Pix do tipo CPF informado na declaração do Imposto de Renda. Porém, se por algum motivo a restituição não for depositada na conta informada, como no caso de conta desativada, os valores ficarão disponíveis para resgate por até um ano no Banco do Brasil.

Nesse caso, o contribuinte poderá agendar o crédito em qualquer conta bancária em seu nome, por meio do Portal BB ou ligando para a Central de Relacionamento do banco. É importante ressaltar que o prazo para resgate é de um ano, após esse período é necessário exigir o valor no Portal e-CAC.

Como usar a restituição da forma consciente?

Receber a restituição do Imposto de Renda pode ser uma ótima oportunidade para aproveitar o valor da forma consciente. É importante avaliar as melhores opções de investimento ou pagamento de dívidas, levando em consideração suas necessidades financeiras e objetivos pessoais.

Uma sugestão é buscar orientação de um profissional da área financeira para auxiliar na tomada de decisão. Dessa forma, é possível aproveitar ao máximo o valor da restituição e garantir um melhor planejamento financeiro para o futuro.

Ademais, o pagamento do último lote de restituição do Imposto de Renda pela Receita Federal representa uma oportunidade para diversos contribuintes receberem o valor devido. É importante ficar atento à consulta para verificar se está na lista de contemplados e, caso não esteja, verifique se há alguma pendência na declaração.

Utilizar a restituição de forma consciente é fundamental para aproveitar ao máximo o valor recebido. Portanto, é recomendado buscar orientação e avaliar as melhores opções de investimento ou pagamento de dívidas.

A Receita Federal está empenhada em realizar os pagamentos de forma eficiente e segura, garantindo que cada beneficiário receba sua restituição dentro do prazo estipulado. Acompanhe as informações divulgadas pela Receita Federal para ficar por dentro de todas as novidades relacionadas ao Imposto de Renda.