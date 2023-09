Recertificação CalFresh: É quando você deve fazê-lo em setembro antes de perdê-los no próximo mês

Mqualquer família de baixa renda no NÓS estado da Califórnia fazem parte o esquema CalFreshque é a versão deste estado do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP).

Esse programa oferece às famílias benefícios que podem ser utilizados na compra de alimentos mais saudáveis, já que esses tipos de ingredientes costumam custar mais.

O dinheiro não pode ser usado em itens como cigarro ou álcool, pois existe uma lista específica do que você pode comprar.

É necessário realizar a recertificação CalFresh?

Depois de se inscrever neste esquema, você pode não pensar na recertificação do CalFresh, mas isso é algo que você deve ter em mente.

Fica claro no site do governo do estado da Califórnia que a recertificação do CalFresh é importante.

“As famílias CalFresh devem ‘recertificar’ sua elegibilidade para continuar recebendo benefícios CalFresh“, explica o governo.

“Para fazer isso, eles devem preencher uma nova inscrição antes do dia 15 do mês em que terminará o período de certificação”.

Quando você deve fazer a recertificação CalFresh?

Como explicado acima, A recertificação CalFresh deve ser concluída antes do dia 15 do último mês do período de certificação original.

Para a maioria das pessoas aprovadas para o esquema CalFresh, o período de certificação é de 12 meses, embora algumas famílias com membros idosos ou deficientes recebam um período de certificação de 24 meses.

Quando solicitar a recertificação CalFresh em setembro?

Portanto, qualquer pessoa cujo período de certificação termine este mês deverá realizar a recertificação CalFresh antes de 15 de setembro para continuar recebendo esses benefícios até outubro.

A boa notícia é que o governo envia um aviso de recertificação CalFresh para lembrá-lo desta data, caso ela se aplique a você.

“Se os candidatos se inscreverem novamente antes do 15º dia do último mês do período de certificação e permanecerem elegíveis, o escritório do CalFresh deve garantir que os benefícios do CalFresh continuem chegando sem qualquer interrupção”, afirma o governo, o que significa que você não terá qualquer interrupção em seus benefícios se você realizar a recertificação CalFresh dentro do prazo.