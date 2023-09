Recertificação de benefícios SNAP da Flórida: quando registrar antes de perder seus benefícios em outubro?

Taqui estão famílias de baixa renda em todo o EUA que confiam no Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) colocar comida saudável na mesa, e a Flórida não é exceção.

Este é um esquema muito popular, uma vez que os benefícios do SNAP permitem que as famílias comprem ingredientes mais saudáveis, que de outra forma poderiam estar fora do seu orçamento.

Funciona com um cartão EBT, conhecido na Flórida como Florida ACCESS Card, que é complementado com depósitos mensais.

Você precisa renovar seus benefícios SNAP na Flórida?

Se você está no esquema, há necessidade de recertificação dos benefícios SNAP da Flóridaum processo que garante que você continue recebendo esse dinheiro.

O processo de recertificação dos benefícios SNAP da Flórida é realizado pelo governo estadual para garantir que esse dinheiro ainda esteja indo para as famílias que realmente precisam dele.

Qual é o prazo para a recertificação dos benefícios SNAP da Flórida?

O prazo para a recertificação dos benefícios SNAP da Flórida depende do período de certificaçãoque é o tempo que você está inscrito no plano, que é de seis meses para a maioria das famílias.

Se você não tiver certeza de quando isso acontecerá e estiver preocupado em perder seus benefícios do SNAP até outubro, fale com seu assistente social para verificar.

Também é possível se inscrever para receber notificações por e-mail em sua conta MyACCESS para que você seja notificado sobre o prazo de recertificação dos benefícios do Florida SNAP com bastante margem, para evitar o risco de perder quaisquer benefícios.

Caso perca o prazo, pode ser possível restabelecer os benefícios do SNAP, mas é melhor evitar essa situação.

Como você renova seus benefícios SNAP na Flórida?

Se você precisar concluir uma recertificação de benefícios SNAP da Flórida, poderá fazer isso on-line por meio de sua conta MyACCESS.

Alternativamente, também é possível fazê-lo pessoalmente com seu assistente social ou através da linha direta do Florida SNAP (1-866-762-2237).