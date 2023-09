Recertificação de benefícios SNAP no Texas: Quando renovar em setembro antes de perdê-los em outubro?

TOs benefícios do SNAP no Texas destacam-se como uma tábua de salvação crucial para muitos residentes, ajudando-os a colocar comida na mesa e a cobrir despesas domésticas essenciais.

Esses benefíciosanteriormente conhecido como vale-refeiçãofornecer às famílias e indivíduos um cartão de débito especial carregado com dinheiro todos os meses, permitindo-lhes comprar mantimentos e atender às suas necessidades básicas.

Mas o que muitos podem não perceber é que estes benefícios vêm com limite de tempo e é vital saber quando e como recertificá-los para evitar perdê-los.

Compreendendo os benefícios do SNAP

Benefícios SNAP, ou o Programa de Assistência Nutricional Suplementar, oferecem apoio financeiro a indivíduos e famílias elegíveis, ajudando-os a adquirir alimentos e serviços domésticos essenciais. Todos os meses, os fundos são depositados nas contas dos destinatários, mas o valor exato varia dependendo de critérios específicos:

Renda: O valor que você ganha com seu trabalho ou outras fontes, como a Previdência Social, desempenha um papel significativo na determinação do seu nível de benefício.

Tamanho da família: O número de pessoas que moram com você afeta diretamente o valor que você recebe.

Localização: O local onde você mora também afeta seus benefícios do SNAP, pois o custo de vida pode variar de lugar para lugar.

Recertificação: uma etapa crucial

Enquanto Benefícios do SNAP são um recurso valioso, é fundamental estar ciente de que não duram indefinidamente. Os destinatários devem passar por um processo de recertificação para continuar recebendo assistência. Aqui está o que você precisa saber:

Período de recertificação: Benefícios do SNAP em Texas possuem um período de certificação, e a recertificação deve ocorrer dentro deste prazo. Para renovar seus benefícios, você precisará enviar uma nova inscrição.

Prazo de inscrição: Para garantir uma transição tranquila e evitar interrupções nos seus benefícios, é crucial enviar sua inscrição antes do 15º dia do último mês durante o período de certificação. Esta é a única maneira de se candidatar novamente Benefícios do SNAP.

Isso significa que se você não quiser perder seus benefícios por Outubroo último dia em que você poderá renová-los é este Sexta-feira, 15 de setembro.

Métodos de aplicação: Você tem várias opções para se inscrever, incluindo imprimir e preencher um formulário físico para ser enviado ao escritório local. Alternativamente, você pode se inscrever on-line ou ligar para a linha direta 877-541-7905 para verificar se você é elegível para se inscrever por telefone.

Mesmo que nada tenha mudado nas suas circunstâncias, você deverá renovar seus benefícios do SNAP.

O Governo do Texas irá notificá-lo por correio ou e-mail, dependendo de sua preferência. Você também pode fazer login em sua conta em YourTexasBenefits.com para verificar se é hora de renovar. Ao renovar, indique que não há alterações em suas informações.

Se você tiver dúvidas ou precisar de mais assistência, não hesite em pedir ajuda a um Centro de inscrição de benefícios (BEC) ou entre em contato support@benefitscheckup.org.