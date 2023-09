Recertificação de benefícios SNAP Texas: Este é o último dia de setembro para renovar seus benefícios

EUno Texas, como é o caso em muitos outros NÓS estados, muitas famílias dependem do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP) para garantir que possam fornecer refeições saudáveis ​​para suas famílias diariamente.

Nem todas as famílias nos EUA podem manter uma dieta saudável, razão pela qual o Estado intervém para oferecer assistência.

Contudo, para administrar esta ajuda de forma eficaz, é essencial um sistema preciso.

O estado deve verificar a elegibilidade de todos os beneficiários do SNAP no Texas e realizar verificações anuais para garantir que recebem o nível adequado de assistência com base nas suas circunstâncias. Este processo de verificação é conhecido como SNAP beneficia a recertificação do Texas.

Qual é o último dia de setembro para fazer a recertificação dos benefícios SNAP no Texas?

Para a recertificação dos benefícios SNAP no Texas, os beneficiários devem enviar uma solicitação até o 15º dia do último mês do período de certificação existente.

“Para se inscrever novamente em tempo hábil, a pessoa deve enviar o formulário de inscrição preenchido até o dia 15 do último mês do período de certificação”, diz o site do governo do Texas.

“Se a família não entrar em contato com a Comissão de Saúde e Serviços Humanos (HHSC) até o último dia útil do período de certificação para concluir uma entrevista, o pedido de redeterminação será negado no último dia útil do período de certificação com aviso prévio adequado.”

Portanto, se o seu período de certificação terminar em setembro de 2023, você deverá solicitar a recertificação dos benefícios SNAP no Texas, solicitando uma entrevista, até 15 de setembro, que é uma sexta-feira.

O aspecto positivo é que o governo envia automaticamente os pedidos de renovação aos potenciais beneficiários dos benefícios do SNAP.

Depois de receber este formulário, basta preenchê-lo e devolvê-lo. Se ainda atender aos critérios de elegibilidade, você continuará recebendo os benefícios do SNAP.

Quanto tempo dura um período de certificação de benefícios SNAP no Texas?

O período de certificação pode variar dependendo das circunstâncias.

“A maioria dos adultos com idades entre 18 e 49 anos sem filhos em casa pode receber o SNAP por apenas três meses em um período de três anos”, explica o governo.

“O período do benefício pode ser maior se a pessoa trabalhar pelo menos 20 horas semanais ou estiver em emprego ou programa de treinamento.

“Alguns adultos podem não ter que trabalhar para obter benefícios, como aqueles que têm alguma deficiência ou estão grávidas”.