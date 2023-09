Recertificação e elegibilidade do CalFresh: quando você deve registrar durante outubro de 2023?

FPara muitas famílias no estado da Califórnia, o programa CalFresh é um esquema muito importante em termos de colocar alimentos saudáveis ​​na mesa.

CalFresh é o nome da versão estadual do Programa de Assistência Nutricional Suplementar (SNAP)que também existe em todo o Estados Unidos da América.

Em cada um desses estados, é necessário continuar certificando-se de que você ainda está inscrito no esquema, tornando a recertificação do CalFresh uma prioridade para as famílias elegíveis.

O que preciso para renovar meus benefícios do CalFresh?

O prazo para a recertificação CalFresh é o 15º dia do último mês do período de certificação original.

“As famílias CalFresh devem ‘recertificar’ sua elegibilidade para continuar recebendo os benefícios CalFresh”, explica o site do governo.

“Para fazer isso, eles devem preencher uma nova inscrição antes do dia 15 do mês em que terminará o período de certificação”.

Quanto ao seu período de certificação, com relação à recertificação CalFresh, este é o período em que você está inicialmente registrado no programa e, para a maioria, é de 12 meses.

Dito isto, alguns agregados familiares com membros idosos ou deficientes recebem um período de certificação de 24 meses.

Para cada família e cada caso, o que você precisa para continuar elegível à renovação pode ser diferente.

Qual é o prazo de recertificação do CalFresh em outubro de 2023?

O próximo dia 15 do mês só chegará em outubro, pois o prazo de setembro já expirou.

Portanto, qualquer pessoa cujo período de certificação CalFresh termine no mês de outubro deverá realizar a recertificação CalFresh antes de 15 de outubro para continuar recebendo esses benefícios até novembro.

A boa notícia sobre o prazo de recertificação do CalFresh

A boa notícia quando se trata de recertificação CalFresh é que você deverá receber um aviso do governo local, com esta mensagem lembrando se o seu período de certificação está chegando ao fim.

Com isso em mente, é vital que você mantenha seu endereço e dados atualizados e precisos.