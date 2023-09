Recurso de múltiplas contas do WhatsApp a caminho do Android

O WhatsApp já está testando, há algum tempo, o novo recurso de múltiplas contas em sua versão beta. Com esse novo recurso, o WhatsApp finalmente permite que os usuários adicionem outra conta ao mesmo aparelho, sem usar aplicativos paralelos ou clonados. Agora, os desenvolvedores estão aprimorando o novo recurso, trazendo uma nova interface para as configurações do aplicativo.

De acordo com o WABetaInfo, site de notícias especializado no programa de testes do app, a atualização 2.23.18.21 da versão beta do WhatsApp para Android já está disponibilizando a novidade para um grande número de beta testers. Além do recurso de múltiplas contas, que finalmente permite aos usuários adicionar uma conta adicional no mesmo dispositivo diretamente nas configurações do WhatsApp, eles agora podem experimentar uma interface de configurações redesenhada, que proporciona ao usuário uma experiência mais moderna na navegação pelas diversas opções do app.

É importante ressaltar que a atualização também inclui uma aba de perfil redesenhada diretamente na lista de bate-papo, facilitando a abertura das configurações do aplicativo pelos usuários.

Este novo recurso permite que os usuários gerenciem suas conversas de várias contas com um único aplicativo. Além disso, mantém conversas e notificações separadas e permite que os usuários alternem entre contas no mesmo dispositivo sem a necessidade de dispositivos diferentes ou aplicativos paralelos.

Novidades para mensagens de vídeo

Embora o WhatsApp já tenha liberado a capacidade de gravar e compartilhar mensagens de vídeo para todos com as atualizações mais recentes do aplicativo, o app continua trabalhando em novas melhorias relacionadas às mensagens de vídeo.

Depois de instalar a atualização 23.18.1.70 do WhatsApp beta para iOS e a atualização 2.23.18.21 do WhatsApp beta para Android , os beta testers estão experimentando uma nova opção diretamente nas configurações do aplicativo.



Agora é possível gerenciar o recurso de compartilhamento de mensagens instantâneas de vídeo com as últimas atualizações do WhatsApp beta para Android e iOS. Anteriormente, não era possível desabilitar esse recurso, pois ele estava habilitado por padrão. Graças à nova alternância, os usuários agora têm controle sobre esse recurso e podem desativá-lo se desejarem.

A introdução desta alternância pode ser vantajosa para alguns usuários que preferem usar notas de voz em vez de mensagens de vídeo instantâneas. Com essa alternância, o WhatsApp oferece aos usuários a opção de desabilitar completamente esse recurso, ao mesmo tempo que garante a possibilidade de continuar recebendo mensagens de vídeo.

É importante notar que mesmo que você não pretenda desativar as mensagens de vídeo, é uma boa ideia dar uma olhada nesse botão de alternância, pois alguns usuários relataram ter descoberto que ele estava desativado, apesar de já terem enviado mensagens de vídeo no passado.

Canais já disponíveis

A funcionalidade de Canais já chegou aos usuários brasileiros. A empresa anunciou que está lançando os Canais para mais de 150 países a fim de possibilitar que as pessoas recebam atualizações e informações com privacidade. Elas podem seguir milhares de organizações, equipes esportivas, artistas e formadores de opinião diretamente no WhatsApp, a exemplo do que é feito hoje no Instagram.

Por meio desse recurso, o objetivo é criar o serviço de transmissão com o maior nível de privacidade. Os Canais ficam separados das conversas e quem o usuário escolhe seguir não fica visível para outros seguidores. Além disso, as informações pessoais de administradores e seguidores são protegidas.

A funcionalidade já estava disponível em dez países e agora, com a expansão para o mundo todo, novas atualizações serão implementadas:

Diretório aprimorado: agora você pode encontrar canais para seguir que são filtrados automaticamente com base no seu país. Também é possível ver canais novos, mais ativos e populares com base no número de seguidores.

Reações: você pode reagir usando emojis para dar feedback e ver o número total de reações. Os seguidores não verão como você reagiu.

Edição: em breve, os administradores poderão fazer alterações nas Atualizações por até 30 dias. Após esse período, elas serão automaticamente excluídas dos nossos servidores.

Encaminhamento: sempre que você encaminhar uma Atualização para uma conversa ou um grupo, ela incluirá um link para o canal correspondente. Assim, as pessoas poderão descobrir mais informações