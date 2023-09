Redução de impostos 2023: Cheques de US$ 1.250 a US$ 2.500 estão sendo enviados; quem é elegível para obtê-los?

Aé Montana legislatura conduziu o navio através de um superávit orçamentário histórico de US$ 899 milhõesum dos principais destinos foi renda e propriedadedescontos fiscais.

Com Governador Greg Gianforte dando o seu aceno a estes descontos em Marchar, Montana os residentes estão ansiosos para entender quem se qualifica para esses descontos e o que eles implicam.

O coração de MontanaOs descontos fiscais residem no Desconto do Imposto de Renda Individual, que é essencialmente um desconto do imposto de renda individual de 2021 em Montana.

O valor que você recebe depende do seu Situação do pedido de 2021 e o total do imposto pago naquele ano, conforme indicado na linha 20 do Formulário 2 de Montana de 2021.

Se o seu status de registro for solteiro, chefe de família ou casado, declarando separadamente, seu desconto será US$ 1.250 ou o valor da linha 20o que for menor.

Os contribuintes casados ​​que declaram em conjunto têm direito a descontos de US$ 2.500 ou o valor da linha 20o que for menor.

Para quem estava de ano inteiro Montana residentes e pagaram seus impostos estaduais em dia para ambos 2020 e 2021 renda, um desconto de até US$ 1.250 para Impostos de 2021 está nas cartas.

Se seus pagamentos para 2021 eram menos de US$ 1.250 e você atender a esses requisitos, deverá esperar um reembolso do valor total pago.

No entanto, a lei especifica que os contribuintes que não declararam impostos durante o ano inteiro ou parcial Residentes de Montana em 2020 ou aqueles que pagaram seus 2020 ou 2021 impostos atrasados ​​não serão elegíveis para esses descontos.

Quem se qualifica para o desconto do imposto de renda de Montana?

Para ter direito ao Desconto do Imposto de Renda Pessoa Física, você deve atender a alguns critérios:

Você residiu em Montana durante todo o ano fiscal de 2021, começando em 1º de janeiro de 2021.

Você apresentou uma declaração de residente em Montana em 2020 ou de residente de meio ano.

Você apresentou uma declaração de imposto de renda de residente de Montana de 2021.

Você apresentou suas declarações fiscais de Montana de 2020 e 2021 até a data de vencimento do ano fiscal de 2021, incluindo extensões.

Você não foi reivindicado como dependente por outro contribuinte para fins de imposto de renda federal ou de Montana no ano fiscal de 2021.

A linha 20 do seu Formulário 2 de Montana 2021 mostra um valor maior que zero.

O processo de reivindicação de uma renda individual Restituição de imposto é simples. Não há necessidade de os contribuintes tomarem qualquer medida para reivindicá-lo como o Departamento de Receita de Montana enviará descontos automaticamente para aqueles que se qualificarem.

Os descontos serão entregues por depósito eletrônico em sua conta bancária ou por correio, usando as informações de conta ou endereço fornecidas ao departamento em sua declaração fiscal mais recente.

De acordo com a lei, todos os descontos estão programados para serem concluídos até 31 de dezembro.