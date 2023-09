Reembolso de empréstimos estudantis: Quais empréstimos estudantis podem ser elegíveis para reembolso com o plano SAVE?

CQuando se trata de administrar dívidas de empréstimos estudantis, os mutuários muitas vezes procuram maneiras de aliviar os encargos financeiros. O Economizando em uma educação valiosa (SALVAR) Plano é um reembolso baseado em renda (IDR) programa que oferece uma tábua de salvação para titulares de empréstimos estudantis qualificados.

O SALVAR Planosucessor do Pague conforme você ganha revisado (REEMBOLSAR) Planoopera com um princípio simples: calcula o pagamento mensal do empréstimo estudantil com base na sua renda e no tamanho da família.

Uma característica do SALVAR Plan é que ele fornece alguns dos pagamentos mensais mais baixos entre IDR planos e é acessível a quase todos estudantes mutuários. Se você já esteve no Plano REPAGARvocê aproveitará automaticamente os benefícios do novo SALVAR Plano.

Quem é elegível para o plano de reembolso SAVE?

Muitos mutuários agora podem se inscrever neste plano de reembolso baseado em renda para reduzir potencialmente a sua Contas mensais e reduzir a carga global de reembolso dos empréstimos. Para garantir que as alterações no seu plano de reembolso entrem em vigor antes do final da pausa relacionada à pandemia nos pagamentos do empréstimo em Outubroa inscrição neste verão é incentivada.

Uma das mudanças mais significativas com o SALVAR Plano é o aumento da isenção de rendimentos de 150% para 225% do linha da pobreza.

Este ajustamento significa que os mutuários com rendimentos mais baixos não deverão quaisquer pagamentos de empréstimos.

Por exemplo, se você é um único mutuário que ganha US$ 32.800 ou menos ou uma família de quatro pessoas ganhando US$ 67.500 ou menos (com limites mais altos em Alasca e Havaí), você não terá pagamentos mensais, o que pode economizar pelo menos US$ 1.000 anualmente em comparação com outros planos de reembolso baseados em renda.

Além disso, o SALVAR Plano traz mais boas notícias ao eliminar 100% dos juros restantes para empréstimos subsidiados e não subsidiados após efetuar um pagamento programado.

Isso significa que o saldo do seu empréstimo não aumentará devido a juros não pagos, proporcionando economias substanciais no longo prazo.

Para mutuários casados ​​que solicitam separadamente, o SALVAR Plano exclui a renda do cônjuge, eliminando a necessidade de seu cônjuge ser fiador de seu IDR aplicativo.

Quais empréstimos são elegíveis para o Plano SAVE?

Para beneficiar do SALVAR Plano, os mutuários devem possuir empréstimos estudantis mantidos pelo governo federal. Esses empréstimos elegíveis incluem:

– Empréstimos Diretos Subsidiados

– Empréstimos diretos não subsidiados

– Empréstimos Direct PLUS feitos para estudantes de graduação ou profissionais

– Empréstimos de consolidação direta que não reembolsaram nenhum empréstimo PLUS feito aos pais

Por outro lado, certos empréstimos requerem consolidação em um Empréstimo de Consolidação Direta para ter direito ao reembolso ao abrigo do SALVAR Plano. Esses empréstimos incluem:

– Empréstimos federais subsidiados de Stafford do programa FFEL

– Empréstimos Federais Stafford não subsidiados do Programa FFEL

– Empréstimos FFEL PLUS concedidos a estudantes de graduação ou profissionais

– Empréstimos de consolidação FFEL que não reembolsaram nenhum empréstimo PLUS feito aos pais

– Empréstimos Federais Perkins

É importante notar que alguns empréstimos não são elegíveis para reembolso ao abrigo do SALVAR Planocomo:

– Empréstimos diretos PLUS feitos aos pais

– Empréstimos de consolidação direta que reembolsaram MAIS empréstimos feitos aos pais

– FFEL PLUS Empréstimos feitos aos pais

– Empréstimos de consolidação FFEL que reembolsaram PLUS empréstimos feitos aos pais

– Qualquer empréstimo atualmente inadimplente

Para os mutuários com empréstimos inadimplentes, ainda há esperança através do Iniciativa Novo Começopermitindo-lhe reabilitar rapidamente os seus empréstimos e inscrever-se num plano de reembolso acessível como o SALVAR Planocom pagamentos mensais tão baixos quanto US$ 0.