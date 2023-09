Reembolso de empréstimos estudantis: você deve pagar seus empréstimos estudantis ou esperar pelo perdão?

Nai que o Empréstimo estudantilperdão pode realmente ser possível em Segunda tentativa do presidente Joe Biden, as pessoas com dívidas querem saber se o pagamento ainda deve ser uma opção para elas. Embora existam pessoas que gostam de pagar em dia, há alguns empreendedores que gostam de fazer isso mais cedo. Mas há outras prioridades que precisam estar em primeiro lugar antes de você decidir pagar o seu empréstimos estudantis cedo. Antes de tomar a decisão de pagar antecipadamente seus empréstimos estudantis, primeiro você precisa considerar pagar por coisas mais urgentes, dependendo de sua situação pessoal. Por exemplo, obter um fundo de emergência ou ter poupanças para a reforma é muito mais importante do que pagar as suas despesas. empréstimos estudantis cedo.

Você deve pagar pelos seus empréstimos estudantis ou esperar pelo perdão?

Aqueles que pagam empréstimos estudantis antecipadamente podem perder a chance de obter o perdão de parte de seu saldo se pagarem antecipadamente seus empréstimos estudantis. Então, logicamente. Pode ser sensato continuar pagando seus empréstimos estudantis em dia e talvez esperar para ver se esse novo empréstimo estudantil perdão programa pode fazer com que parte do seu saldo seja perdoado no futuro. Este é um motivo perfeito para não se apressar nos pagamentos do empréstimo estudantil e priorizar outros investimentos ou pagamentos que sejam mais urgentes. Pessoas que têm privacidade empréstimos estudantis ou sem outras dívidas também se beneficiam mais com o pagamento antecipado de empréstimos estudantis. Mas se a sua situação for complicada, pagar em dia é uma decisão muito melhor.

Lembre-se de que você pode se beneficiar ao pagar seu empréstimos estudantis o mais rápido possível se você não se qualificar para nenhuma opção de perdão. Isto reduzirá drasticamente o custo total dos juros no longo prazo. Se você tiver uma renda relativamente alta, poderá atingir todas as suas metas de poupança com mais rapidez, e isso inclui o pagamento de empréstimos estudantis. Em poucas palavras, esperando perdão de empréstimo irá beneficiá-lo dependendo de sua situação financeira e de outras dívidas que você possa ter. Antes de se apressar para tomar uma decisão, primeiro você precisa sentar e avaliar suas opções com base em informações como esta.